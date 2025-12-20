北市隨機攻擊後首場官方大型活動　「台南好Young」耶誕搖滾演唱會登場

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台北市19日發生民眾隨機無差別攻擊事件，引發社會高度關注，「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，成為事件後首場由縣市政府官方主辦的大型活動。台南市長黃偉哲一早即前往活動現場巡視，並向現場粉絲信心喊話，強調市府已全面啟動並持續加強各項維安措施，確保場內外秩序與安全。

活動尚未開唱，舞台前已聚集大批粉絲。第一排粉絲各自應援偶像，雖然關注北部治安事件，但多表示不會因此卻步，仍會留意現場狀況、提高警覺。有粉絲直言，「喜歡偶像，但安全也會自己顧好。」

「我來自高雄、我新北、我台南永康……」一群昨晚才在線上認識的鄭恩地粉絲，手持Panda應援燈，在細雨中等候開場，表示專程南下就是為了支持偶像，對晚間演出充滿期待。

同樣死忠的還有來自高雄的蕭同學，為力挺韓團UNIS，由母親陪同開車，帶著弟弟妹妹一家四口到場應援。蕭同學說，從UNIS選秀時期就一路支持，能在台南跨年舞台看到她們演出，「真的很不簡單。」

現場也不乏為告五人、動力火車而來的歌迷，甚至有粉絲前一晚就到場等候。從桃園南下的陳先生則是為了支持李多慧，他表示，自己長期追隨李多慧的活動，今晚又是她首次擔任跨年主持，「怎麼可能缺席。」不少粉絲也不約而同感謝市府端出堅強卡司，讓台南跨年年年有看頭。

黃偉哲在巡視場內秩序時，當場指示警察局全面加強活動場內外及人潮聚集處的安全維護與預防作為，確保演唱會順利進行，並保障民眾人身與財產安全。

市警局表示，已增派警力強化場地安檢，提升員警執勤裝備配置，並採分區、每兩小時巡邏方式提高見警率，同時結合遠端監視系統即時掌握現場狀況，啟動主辦單位聯防機制，強化人流控管，並動員民力團隊進行複式部署，全面防範突發治安事件。