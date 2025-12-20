　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

北市隨機攻擊後首場官方大型活動　「台南好Young」耶誕搖滾演唱會登場

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台北市19日發生民眾隨機無差別攻擊事件，引發社會高度關注，「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，成為事件後首場由縣市政府官方主辦的大型活動。台南市長黃偉哲一早即前往活動現場巡視，並向現場粉絲信心喊話，強調市府已全面啟動並持續加強各項維安措施，確保場內外秩序與安全。

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

活動尚未開唱，舞台前已聚集大批粉絲。第一排粉絲各自應援偶像，雖然關注北部治安事件，但多表示不會因此卻步，仍會留意現場狀況、提高警覺。有粉絲直言，「喜歡偶像，但安全也會自己顧好。」

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

「我來自高雄、我新北、我台南永康……」一群昨晚才在線上認識的鄭恩地粉絲，手持Panda應援燈，在細雨中等候開場，表示專程南下就是為了支持偶像，對晚間演出充滿期待。

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

同樣死忠的還有來自高雄的蕭同學，為力挺韓團UNIS，由母親陪同開車，帶著弟弟妹妹一家四口到場應援。蕭同學說，從UNIS選秀時期就一路支持，能在台南跨年舞台看到她們演出，「真的很不簡單。」

現場也不乏為告五人、動力火車而來的歌迷，甚至有粉絲前一晚就到場等候。從桃園南下的陳先生則是為了支持李多慧，他表示，自己長期追隨李多慧的活動，今晚又是她首次擔任跨年主持，「怎麼可能缺席。」不少粉絲也不約而同感謝市府端出堅強卡司，讓台南跨年年年有看頭。

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲在巡視場內秩序時，當場指示警察局全面加強活動場內外及人潮聚集處的安全維護與預防作為，確保演唱會順利進行，並保障民眾人身與財產安全。

▲北部發生隨機攻擊事件後首場官方大型活動，「台南好Young」耶誕搖滾演唱會20日晚間如期登場，市府全面加強維安。（記者林東良翻攝，下同）

市警局表示，已增派警力強化場地安檢，提升員警執勤裝備配置，並採分區、每兩小時巡邏方式提高見警率，同時結合遠端監視系統即時掌握現場狀況，啟動主辦單位聯防機制，強化人流控管，並動員民力團隊進行複式部署，全面防範突發治安事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
35歲男在捷運站外高喊「我有槍」被壓制畫面曝光
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏守護運輸場站安全

自閉少年離家未歸慈母心急求援　暖警街上尋獲助他與母團圓

北市隨機攻擊後首場官方大型活動　「台南好Young」耶誕搖滾演唱會登場

不只救人還能「做傷」！　南市義消救護中隊學傷妝強化實戰演練擬真度

花蓮版「秋紅谷」南濱滯洪池工程動土　兼顧防洪與生態休憩

結合台中三大區域故事　原民專刊走進原鄉多元創生新風貌

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

太平洋溫泉季倒數！今晚韓團壓軸登場　鏟子超人泡湯券暖心送

喝酒上路+搶快闖燈超危險　東港警12／22起重拳取締

因應台北治安事件　黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏守護運輸場站安全

自閉少年離家未歸慈母心急求援　暖警街上尋獲助他與母團圓

北市隨機攻擊後首場官方大型活動　「台南好Young」耶誕搖滾演唱會登場

不只救人還能「做傷」！　南市義消救護中隊學傷妝強化實戰演練擬真度

花蓮版「秋紅谷」南濱滯洪池工程動土　兼顧防洪與生態休憩

結合台中三大區域故事　原民專刊走進原鄉多元創生新風貌

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

太平洋溫泉季倒數！今晚韓團壓軸登場　鏟子超人泡湯券暖心送

喝酒上路+搶快闖燈超危險　東港警12／22起重拳取締

因應台北治安事件　黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

北捷、中山隨機攻擊釀4死11傷　犯保台北分會即刻關懷受害家屬

新北U18／頂著U18光環　曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

陸私人影院玩「暴力撕絲襪」　不准看電影！低消299強推擦邊陪侍

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

新北U18／曾聖恩兩分砲助威　新北藍12比1封王8連霸

西門活動拉警報！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」：保障全體安全

【隔壁床的大E貓】探病自家貓貓 卻意外得到新的家人...暖哭了QQ

地方熱門新聞

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

新營高工首位甄選國立大學生誕生餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

桃園草莓聖誕市集登場　草莓食農體驗即起報名

捷運土城樹林線「全線啟動」！CQ880B開工加速衝刺2031完工

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

北市隨機攻擊後首場官方大型活動台南好Young耶誕演唱會登場

更多熱門

相關新聞

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

台北車站北捷區域、中山商圈及誠品南西店昨（19日）晚間隨機殺人和恐攻事件，交通部下令全國交通場站加強戒備，因應即將到來的耶誕和跨年人潮，華信航空宣布祭出3大措施，包括提升環境警覺、加密巡檢頻率、落實配合聯防。

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

彰基連開3天演唱會 　超狂卡司慰勞醫護嗨翻天

彰基連開3天演唱會 　超狂卡司慰勞醫護嗨翻天

李多慧、籃籃合體主持！「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

李多慧、籃籃合體主持！「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

關鍵字：

北市隨機攻擊官方大型活動台南好Young耶誕演唱會

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面