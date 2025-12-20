日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

▲日本元氣村集團會長神成裕（左）與樂活集團代表19日簽署合作意向書（MOU），深化台日長期照顧交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本元氣村集團創辦人、會長神成裕本週再度來台，19日與台灣善合集團董事長葉晉良一同造訪台南樂活集團，雙方就長期照顧實務經驗與未來合作方向進行深入交流，並正式簽署合作意向書（MOU），宣告台日長期照顧合作關係邁入新階段。

樂活集團指出，雙方歷經多次實地參訪與交流，在長期照顧理念與實務操作上建立高度共識。未來將結合日本成熟的社區型長照經驗與台灣在地服務能量，針對長照服務模式、經營管理、人才培育及智慧照護等面向持續交流，期盼為台灣高齡社會發展提供更多可行且貼近生活的實務解方。

日本元氣村集團長期深耕社區型長期照顧，強調讓照顧融入日常生活，協助長輩在熟悉的社區環境中獲得支持；樂活集團則多年來扎根台南，持續建構符合地方需求的長照服務網絡。雙方透過實務經驗分享與制度對話，希望讓跨文化累積的照顧經驗，能在台灣第一線服務現場產生實質助益。

樂活集團董事長潘新傳表示，面對高齡社會的挑戰，照顧不只是制度與設備的堆疊，更重要的是如何真正走進社區、貼近生活。他強調，長期照顧服務影響的不只是個人，而是每一個家庭，「接住一位長照使用者，等於接住一整個家庭」，照顧是否穩定、可近，對家屬而言格外關鍵。

潘新傳指出，期盼透過此次台日合作，逐步為在地長輩與家庭建立更穩定、有溫度且可近的照顧支持，讓好的照顧經驗在地方持續累積與深化。樂活集團也表示，未來將持續推動與日本元氣村集團的人員交流與經驗學習，讓更多成熟的社區照顧模式落實於台南，為在地長者打造更安心的生活支持網絡。