　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

北市爆隨機攻擊事件　台中提升警戒「巡邏密度加強」

▲中捷。（圖／中市府提供）

▲台北發生隨機殺人事件，台中市政府啟動警戒強化機制，市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率。（圖／中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台北市今（19）日發生隨機攻擊事件釀4死多人受傷，台中市政府啟動警戒強化機制，市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，請里鄰守望相助系統強化巡邏，以共同守護市民家人安全。

警察局表示，警方已全面提升警戒，加強捷運系統及火車站的巡邏與防範，捷警與各分局提升站體巡邏密度，增加見警率並強化盤查，同時即時監看CCTV，並啟動預警防範機制，預控特殊警力以防範突發事故。

交通局也與警察局合作強化重大交通場域公共空間巡檢頻率，由交通局派駐保全、市警局加強警力，共同守護本市大眾運輸安全。

交通局指出，已派遣保全人員駐點於台中車站公車月台，並加強場地巡檢，維護公車月台秩序，若台中車站公車月台有任何狀況，保全人力可立即通報相關單位協處。

台中捷運公司也配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導。中捷強調，捷運警察隊已調整勤務模式，針對列車、車站大廳及月台層加強巡邏與守望，並針對廁所、角落等死角進行清查；保全與站務人員亦同步加強全線開放空間巡檢，確保系統內無可疑人員與物件藏匿。

中捷行控中心更透過全線監視系統，持續對車廂與車站內影像進行動態監控，一旦發現異常人流或舉動，立即進行應變。

中捷全線車站及列車已啟動防範宣導，每30分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並同步於車站與車廂內的旅客資訊顯示器推播相關安全資訊，提升旅客自我防衛意識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

北市爆隨機攻擊事件　台中提升警戒「巡邏密度加強」

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

新營高工首位甄選國立大學生誕生　餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

30年了還是只有金酒！議員質疑金門產業結構　要求5年內改善

選秀上榜不忘來時路　西苑校友捐款回饋母校棒球隊

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

嫌犯送醫

北車M8煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

北市爆隨機攻擊事件　台中提升警戒「巡邏密度加強」

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

新營高工首位甄選國立大學生誕生　餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

30年了還是只有金酒！議員質疑金門產業結構　要求5年內改善

選秀上榜不忘來時路　西苑校友捐款回饋母校棒球隊

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所　刑警持搜索票等候

張文恐攻釀4死！誠品南西店宣布20日休館一天

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

快訊／兒犯下4死9傷恐怖攻擊！張文父母低調離開派出所

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

笑瘋！OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委　霸氣喊：I don’t give a s*t

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

不給Karina牽手的男子！ 有女神陪玩還玩到哭XD

地方熱門新聞

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

桃園草莓聖誕市集登場　草莓食農體驗即起報名

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

新營高工首位甄選國立大學生誕生餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

第二屆「2025橫山書藝雙年展」　開幕　

嘉義縣議會寒冬送暖

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

捷運土城樹林線「全線啟動」！CQ880B開工加速衝刺2031完工

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

兒少案司法已確定不起訴南市府籲勿再誤信轉傳網路不實指控

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

更多熱門

相關新聞

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

北捷善導寺捷運站附近19日晚間傳出隨機攻擊事件，一名男子在捷運站外的路口大鬧，不但隨機接近路人意圖攻擊，更是跑上大馬路隨機攔車猛踹，脫序的行為引起圍觀。事件發生後，警方已火速到場將人壓制，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

張文北捷恐攻釀3死！行兇過程曝光

張文北捷恐攻釀3死！行兇過程曝光

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

關鍵字：

北捷隨機殺人中捷警力

讀者迴響

熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

目擊者淚：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」

更多

最夯影音

更多
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)
中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

中山站恐攻事件

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面