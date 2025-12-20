北市爆隨機攻擊事件　台中提升警戒「巡邏密度加強」

▲台北發生隨機殺人事件，台中市政府啟動警戒強化機制，市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率。（圖／中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台北市今（19）日發生隨機攻擊事件釀4死多人受傷，台中市政府啟動警戒強化機制，市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，請里鄰守望相助系統強化巡邏，以共同守護市民家人安全。

警察局表示，警方已全面提升警戒，加強捷運系統及火車站的巡邏與防範，捷警與各分局提升站體巡邏密度，增加見警率並強化盤查，同時即時監看CCTV，並啟動預警防範機制，預控特殊警力以防範突發事故。

交通局也與警察局合作強化重大交通場域公共空間巡檢頻率，由交通局派駐保全、市警局加強警力，共同守護本市大眾運輸安全。

交通局指出，已派遣保全人員駐點於台中車站公車月台，並加強場地巡檢，維護公車月台秩序，若台中車站公車月台有任何狀況，保全人力可立即通報相關單位協處。

台中捷運公司也配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導。中捷強調，捷運警察隊已調整勤務模式，針對列車、車站大廳及月台層加強巡邏與守望，並針對廁所、角落等死角進行清查；保全與站務人員亦同步加強全線開放空間巡檢，確保系統內無可疑人員與物件藏匿。

中捷行控中心更透過全線監視系統，持續對車廂與車站內影像進行動態監控，一旦發現異常人流或舉動，立即進行應變。

中捷全線車站及列車已啟動防範宣導，每30分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並同步於車站與車廂內的旅客資訊顯示器推播相關安全資訊，提升旅客自我防衛意識。