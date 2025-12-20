因應台北治安事件　黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

▲因應北部發生重大治安事件，台南市警局全面強化高鐵、台鐵及轉運站等大眾運輸場域安全維護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台北市晚間發生重大治安事件，造成多名民眾傷亡，台南市長黃偉哲第一時間獲悉後，隨即指示市府相關局處提高警覺，全面強化大眾運輸及人潮聚集場域的安全維護作為，並責成警察單位加強戒備與巡檢，全力守護市民生命與財產安全。

台南市警察局表示，已同步提升台南航空站、高鐵台南站、台鐵各主要車站及轉運站等重要交通節點的安全維護層級，除增派警力執行巡邏、定點守望外，也加強機動應變能量，並視治安情勢彈性調整勤務部署，確保市民與旅客進出安全無虞。

警方強調，將秉持「預防重於處理」原則，結合警民合作力量，主動維護公共秩序與交通安全，營造安全、友善的生活與通行環境。市警局也呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同守護城市安全。警方將持續堅守崗位，確保市民通勤返家、夜間候車及假日出遊期間，都能安心出行。

另針對今晚搖滾耶誕演唱會活動，預計動員警民力合計約2百名實施安全維護及交通疏導工作，除向保安警察第三總隊申請警犬支援，並將增設阻絕器材防止駕車衝撞及規劃小區域巡邏，以確保參與民眾安全。