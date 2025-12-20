聖誕闖關學防災　官田消防隊進幼兒園宣導安全寓教於樂

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升幼兒及家長的防災安全意識，台南市消防局官田消防分隊20日受邀參加小森林幼兒園舉辦的聖誕活動，在現場設置消防宣導攤位，成為活動闖關站之一，透過活潑有趣的互動方式，將防災觀念融入節慶氣氛中，讓小朋友在歡樂中學習安全知識。

活動中，官田消防分隊以圖卡問答引導幼童認識火災危險性與基本避難觀念，並透過輕鬆互動的講解方式，加深孩子對防災重點的印象；同時進行哈姆立克急救法宣導，讓現場家長與孩童實際體驗異物哽塞時的正確處理方式，提升親子共同面對突發狀況的應變能力。

此外，現場也安排「小小消防衣」體驗及消防車射水活動，孩子們穿上消防裝備、操作射水設備，神情專注又興奮，反應熱烈，在歡樂互動中拉近與消防工作的距離，不僅增添活動趣味，也深化防災教育效果，展現消防單位推動防災教育向下扎根的用心。

消防局長楊宗林表示，秉持市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，幼兒是防災教育扎根的重要對象，透過節慶結合互動體驗的方式，能讓孩子在輕鬆活潑的氛圍中學習消防與急救知識，也同步提升家長對居家安全與緊急應變的重視，消防局未來將持續深化防災宣導，守護市民安全。

第二大隊大隊長王騰毅指出，透過闖關遊戲與實作體驗的宣導方式，能有效提升幼童對消防安全的理解與記憶，本次活動結合圖卡問答、急救體驗及裝備操作，讓孩子在歡樂中建立正確防災觀念，也促進親子共同學習，達到寓教於樂的宣導成效。