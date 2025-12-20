　
地方 地方焦點

聖誕闖關學防災　官田消防隊進幼兒園宣導安全寓教於樂

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升幼兒及家長的防災安全意識，台南市消防局官田消防分隊20日受邀參加小森林幼兒園舉辦的聖誕活動，在現場設置消防宣導攤位，成為活動闖關站之一，透過活潑有趣的互動方式，將防災觀念融入節慶氣氛中，讓小朋友在歡樂中學習安全知識。

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

活動中，官田消防分隊以圖卡問答引導幼童認識火災危險性與基本避難觀念，並透過輕鬆互動的講解方式，加深孩子對防災重點的印象；同時進行哈姆立克急救法宣導，讓現場家長與孩童實際體驗異物哽塞時的正確處理方式，提升親子共同面對突發狀況的應變能力。

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

此外，現場也安排「小小消防衣」體驗及消防車射水活動，孩子們穿上消防裝備、操作射水設備，神情專注又興奮，反應熱烈，在歡樂互動中拉近與消防工作的距離，不僅增添活動趣味，也深化防災教育效果，展現消防單位推動防災教育向下扎根的用心。

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，秉持市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，幼兒是防災教育扎根的重要對象，透過節慶結合互動體驗的方式，能讓孩子在輕鬆活潑的氛圍中學習消防與急救知識，也同步提升家長對居家安全與緊急應變的重視，消防局未來將持續深化防災宣導，守護市民安全。

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅指出，透過闖關遊戲與實作體驗的宣導方式，能有效提升幼童對消防安全的理解與記憶，本次活動結合圖卡問答、急救體驗及裝備操作，讓孩子在歡樂中建立正確防災觀念，也促進親子共同學習，達到寓教於樂的宣導成效。

▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）▲南消官田消防分隊走進幼兒園聖誕活動，透過闖關遊戲向幼童宣導防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）




科技救災防災扎根台南「消防公安」滿意度奪六都第一

科技救災防災扎根台南「消防公安」滿意度奪六都第一

台南市政府持續推動科技救災與全民防災政策，強化消防裝備、救護量能及民力聯防體系，在《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中，台南市於「消防公安」項目拿下六都第一，展現城市公共安全治理與消防專業能量的具體成果。

南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

全恩菲來了　國王主題周現身應援

全恩菲來了　國王主題周現身應援

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性

逛新北耶誕城！工作人員「厭世宣導」超魔性

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

免費訂閱《ETtoday電子報》
