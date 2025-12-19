耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動進入倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國人氣女團UNIS與歌手鄭恩地，19日陸續抵達台南，為20日晚間登場的首場「耶誕搖滾演唱會」暖身備戰。

台南市長黃偉哲晚間於大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，邀請藝人品嚐台南在地農特產品與當季水果，讓國際卡司在演出前先感受府城的美食魅力與熱情待客之道。

黃偉哲表示，台南市民誠摯歡迎來自各國的優秀藝人，相信精彩演出將為市民與歌迷帶來難忘的耶誕回憶。他也向藝人介紹台南深厚的人文底蘊與特色美食，邀請大家在停留期間多走走、多品嚐牛肉湯、鱔魚意麵等在地料理，感受台南的溫度與誠意。

日本歌手宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來到台南演出，讓她感到既不可思議又十分榮幸。她說，自己發行過耶誕歌曲，也特別喜歡這個節日的氛圍，從得知能參與台南耶誕搖滾演唱會那一刻起，就期待與台南及各地歌迷相見，希望在感恩與奇蹟的氛圍中，分享音樂的美好時光。

同樣來自日本、以〈理想的女孩〉在社群平台創下逾3億次播放的透明系女聲川西奈月，首次到台南演出顯得相當興奮。她日前已提前抵達台南並前往天壇參拜，也對鱔魚意麵等在地美食充滿好奇。對於市府準備的番茄軟糖、哈密瓜與小番茄糖葫蘆，川西奈月與宮崎薰品嚐後皆直呼香甜好吃。

超人氣韓國女團UNIS面對蜜棗、火龍果、椪柑、鳳梨、洋香瓜等當季水果，以及珍珠奶茶、小番茄糖葫蘆與果乾，成員們紛紛躍躍欲試，用學到的中文大讚「好吃」。UNIS也表示，對台南景點充滿好奇，期待透過舞台表演，為粉絲帶來滿滿能量。

影視歌三棲的韓流女神鄭恩地則分享，很榮幸能在台南與歌迷提前共度耶誕佳節，也期待粉絲能喜歡她的演出。得知她喜愛牛肉料理後，黃偉哲特別準備台南代表性美食清燙牛肉湯款待，鄭恩地品嚐後對其鮮嫩滋味讚不絕口，直呼暖胃又暖心，並表示活動後想走訪夜市，品嚐更多台南小吃。

黃偉哲也致贈象徵台南意象的蘭花絲巾給與會藝人，盼為國際友人留下深刻而美好的城市印象。他指出，近年台南耶誕與跨年演唱會無論卡司與品質皆具指標性，曾邀請ASTRO、(G)I-DLE、孝淵、宣美、輝人及李俊昊等國際藝人演出，已成為南台灣重要音樂盛事。

★「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動

12/20（六）18:00－22:00 耶誕搖滾演唱會

地點：永華市政中心西側廣場

卡司：動力火車、告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光

主持人：籃籃、李多慧