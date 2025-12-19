　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動進入倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國人氣女團UNIS與歌手鄭恩地，19日陸續抵達台南，為20日晚間登場的首場「耶誕搖滾演唱會」暖身備戰。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲晚間於大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，邀請藝人品嚐台南在地農特產品與當季水果，讓國際卡司在演出前先感受府城的美食魅力與熱情待客之道。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市民誠摯歡迎來自各國的優秀藝人，相信精彩演出將為市民與歌迷帶來難忘的耶誕回憶。他也向藝人介紹台南深厚的人文底蘊與特色美食，邀請大家在停留期間多走走、多品嚐牛肉湯、鱔魚意麵等在地料理，感受台南的溫度與誠意。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

日本歌手宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來到台南演出，讓她感到既不可思議又十分榮幸。她說，自己發行過耶誕歌曲，也特別喜歡這個節日的氛圍，從得知能參與台南耶誕搖滾演唱會那一刻起，就期待與台南及各地歌迷相見，希望在感恩與奇蹟的氛圍中，分享音樂的美好時光。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

同樣來自日本、以〈理想的女孩〉在社群平台創下逾3億次播放的透明系女聲川西奈月，首次到台南演出顯得相當興奮。她日前已提前抵達台南並前往天壇參拜，也對鱔魚意麵等在地美食充滿好奇。對於市府準備的番茄軟糖、哈密瓜與小番茄糖葫蘆，川西奈月與宮崎薰品嚐後皆直呼香甜好吃。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

超人氣韓國女團UNIS面對蜜棗、火龍果、椪柑、鳳梨、洋香瓜等當季水果，以及珍珠奶茶、小番茄糖葫蘆與果乾，成員們紛紛躍躍欲試，用學到的中文大讚「好吃」。UNIS也表示，對台南景點充滿好奇，期待透過舞台表演，為粉絲帶來滿滿能量。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

影視歌三棲的韓流女神鄭恩地則分享，很榮幸能在台南與歌迷提前共度耶誕佳節，也期待粉絲能喜歡她的演出。得知她喜愛牛肉料理後，黃偉哲特別準備台南代表性美食清燙牛肉湯款待，鄭恩地品嚐後對其鮮嫩滋味讚不絕口，直呼暖胃又暖心，並表示活動後想走訪夜市，品嚐更多台南小吃。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也致贈象徵台南意象的蘭花絲巾給與會藝人，盼為國際友人留下深刻而美好的城市印象。他指出，近年台南耶誕與跨年演唱會無論卡司與品質皆具指標性，曾邀請ASTRO、(G)I-DLE、孝淵、宣美、輝人及李俊昊等國際藝人演出，已成為南台灣重要音樂盛事。

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

★「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動
12/20（六）18:00－22:00 耶誕搖滾演唱會
地點：永華市政中心西側廣場
卡司：動力火車、告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光
主持人：籃籃、李多慧

▲「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數，日本歌手川西奈月、宮崎薰及韓國團體UNIS、歌手鄭恩地提前抵達台南，市長黃偉哲邀請藝人品嚐台南在地農特產品，感受府城美食魅力。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

北市爆隨機攻擊事件　台中提升警戒「巡邏密度加強」

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

新營高工首位甄選國立大學生誕生　餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

30年了還是只有金酒！議員質疑金門產業結構　要求5年內改善

選秀上榜不忘來時路　西苑校友捐款回饋母校棒球隊

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

嫌犯送醫

北車M8煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

北市爆隨機攻擊事件　台中提升警戒「巡邏密度加強」

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

新營高工首位甄選國立大學生誕生　餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

30年了還是只有金酒！議員質疑金門產業結構　要求5年內改善

選秀上榜不忘來時路　西苑校友捐款回饋母校棒球隊

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所　刑警持搜索票等候

張文恐攻釀4死！誠品南西店宣布20日休館一天

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

快訊／兒犯下4死9傷恐怖攻擊！張文父母低調離開派出所

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

笑瘋！OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委　霸氣喊：I don’t give a s*t

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

不給Karina牽手的男子！ 有女神陪玩還玩到哭XD

地方熱門新聞

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

桃園草莓聖誕市集登場　草莓食農體驗即起報名

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

新營高工首位甄選國立大學生誕生餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

第二屆「2025橫山書藝雙年展」　開幕　

嘉義縣議會寒冬送暖

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

捷運土城樹林線「全線啟動」！CQ880B開工加速衝刺2031完工

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

兒少案司法已確定不起訴南市府籲勿再誤信轉傳網路不實指控

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

更多熱門

相關新聞

他1句提醒上班族嗨炸　今年「剩8天可上班」

他1句提醒上班族嗨炸　今年「剩8天可上班」

2025年快結束了，就有網友在社群平台發文，「提醒大家，今年你只剩8天可以上班」，沒想到隨口一句，瞬間引發大量共鳴，有人開始認真盤點自己的上班天數，有人已經準備出國放假，有人靠請假硬撐，也有人直言一天都不想再上，留言區彷彿變成大型年末倒數現場，氣氛超嗨。

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

關鍵字：

耶誕搖滾倒數UNIS鄭恩地川西奈月宮崎薰台南美食圈粉

讀者迴響

熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

目擊者淚：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」

更多

最夯影音

更多
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)
中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

中山站恐攻事件

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面