地方 地方焦點

新營高工首位甄選國立大學生誕生　餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

▲新營高工餐飲管理科學生江清蕖，透過特殊選才錄取國立暨南國際大學，成為校史首位甄選國立大學新鮮人。（記者林東良翻攝）

▲新營高工餐飲管理科學生江清蕖，透過特殊選才錄取國立暨南國際大學，成為校史首位甄選國立大學新鮮人。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國立新營高工傳出捷報，餐飲管理科學生江清蕖，透過特殊選才管道，成功錄取115學年度國立暨南國際大學「觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組」，成為新營高工創校以來首位甄選錄取國立大學的學生，在14人搶2名的激烈競爭中脫穎而出，寫下技職體系的新里程碑。

校方表示，江清蕖在校期間累積多張具實質專業價值的證照，涵蓋飲食製備、餐旅技術、語文能力及文化語言等面向，展現高度整合的實務操作力與跨文化理解能力。不僅在專業技能表現亮眼，也在語言檢定、競賽成果、團隊合作與生涯規劃動機上展現超齡成熟度，是少數在高中階段即具備清楚觀光志向與文化詮釋能力的學生。

國立暨南國際大學校長伍東星教授與退休校長黃端溶顧問日前親自蒞臨新營高工，向江清蕖表達祝賀，並合影留念，肯定技職學生在特殊選才制度下所展現的多元潛力。

新營高工校長李秋嫺表示，新營高工雖為技術型高中，以專業技能培養為核心，但長期重視生活教育與人文涵養的內化，讓學生在日常學習中逐步建立價值觀與責任感，最終培育出兼具品格、專業與國際視野的技職人才。江清蕖的錄取成果，不僅是個人努力的累積，也為技職教育多元升學路徑提供具體而正面的示範。

