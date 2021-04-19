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影／騎士鑽公車縫遭輾斃！他「像擠番茄醬」腸胃噴濺　車友超崩潰

▲▼祕魯一名騎士超車時失去重心慘摔，遭公車後輪輾壓死亡。（圖／翻攝自CM7）

▲祕魯一名騎士超車時失去重心慘摔，遭公車後輪輾壓死亡。（圖／翻攝自CM7）

記者羅翊宬／綜合報導

祕魯近日發生一起慘烈的死亡車禍！一群摩托車騎士成群結隊出遊，其中一名騎士因為想超越前方的公車，豈料卻疑似因為路邊的溝渠而失去重心，慘跌在公車後輪前方，下秒騎士的腰部慘遭公車後輪輾壓，頓時像擠番茄醬般，鮮血飛濺、大小腸都被擠出來。

根據巴西網路媒體《Portalcm7》報導，從公佈的現場影片來看，該群騎士騎在一條兩線道上，原本緊跟在紅色公車後方，然而對向車道不斷有汽車經過，根本無法越線從對向車道超車，因此前方一名騎士設法從紅色公車的右後方超車，卻疑似因為路旁的泥濘與積水而失去重心滑倒，下一秒慘遭公車後輪從腰部碾壓。

▲▼祕魯一名騎士超車時失去重心慘摔，遭公車後輪輾壓死亡。（圖／翻攝自CM7）

▲騎士如同被碾壓的蟑螂般，頓時體內臟器、腸胃飛濺。（圖／翻攝自CM7）

該名騎士像是被用拖鞋打爆的蟑螂一般，除了鮮血被擠爆以外，體內的臟器、腸胃頓時從體內爆出，灑在整個路面上，且還黏附在公車的後輪，當場失去生命跡象，成為現場事故的鐵證，後方的另一名同伴見狀後，嚇得趕緊跳下車救人，見到車友像是被擠爆的蟑螂一般橫死街頭，相當崩潰、傻眼。

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