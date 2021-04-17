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影／白目男慘遭大象甩鼻踩死！餵吃甘蔗骨折亡　他驚：阿伯出事了

▲▼泰國男子慘遭母象攻擊。（圖／翻攝自Youtube@Ch3ThailandNews）

▲泰國男子慘遭母象攻擊。（圖／翻攝自Youtube@Ch3ThailandNews）

記者羅翊宬／綜合報導

驚悚影片曝光！泰國一名55歲的男子，在渡假時買完甘蔗後，剛好見到綁在路邊的大象，於是想要餵食大象吃甘蔗，不料卻「好心給雷親」，遭到情緒不穩的大象甩長鼻攻擊，最後慘遭踩死。

根據《曼谷郵報》、《Ch3 Thailand News》報導，55歲（一說是53歲）的男子拉昌（Rachan Thira Phitthayakul）是名來自泰國東北部呵叻府的衛生技術官員，本月15日開著豐田的皮卡汽車（Toyota pickup）載著妻子與女兒前往艾考國家公園內的叢林小屋渡假村，當他走下車穿過馬路付了50泰銖購買甘蔗後，剛好見到綁在路樹的大象，於是便在好奇心驅使下靠近象群。

▼男子遭大象攻擊。

上午7時50分，拉昌拿著方才購買的甘蔗，想要靠近大象，豈料大象因為距離過近，便緊張地狠甩象鼻攻擊拉昌的臉部，拉昌倒臥在地後，身體又被大象的長鼻勾起狠甩、來回擺動撞地，最後還被狠踩，整個過程約20多分鐘。

等到拉昌被人發現時，已經是多處骨折的冰冷屍體。

▲▼男子被發現時，已全身多處骨折慘死。（圖／翻攝自Youtube@Ch3ThailandNews）

▲男子被發現時，已全身多處骨折慘死。（圖／翻攝自Youtube@Ch3ThailandNews）

該地的訓獸師負責人解釋，「兇嫌」是一隻名為櫻桃的28歲母象，櫻桃的性格極為溫馴，先前並不曾有過攻擊行為，且多年來被人類帶到這個渡假村讓遊客騎乘，「事發當時，我把櫻桃拴在樹旁，而我自己一個人去割草，直到我回來的時候看到人群聚集在我栓大象的地方，我才意識到......阿伯出事了！

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