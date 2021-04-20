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他像小學生手藏違禁品放口袋：不給搜　警抓到了！告這罪名被打臉

▲桃園市楊梅警分局去年8月間執行酒駕取締，廖姓騎士被盤查時，員警要求檢查左手口袋內物品遭拒，雙方拉扯後警方依妨害公罪嫌送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局去年8月間執行酒駕取締，廖姓騎士被盤查時，員警要求檢查左手口袋內物品遭拒，雙方拉扯後警方依妨害公罪嫌送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年8月間騎士行經楊梅區秀才路上遇上警方執行酒駕勤取締務，員警查出廖有毒品等前科，徵得其同意下交付隨身包，員警察覺廖左手緊握紙鈔放入左口袋，員警要求配合檢查時，雙方發生拉扯，員警將廖團團圍住不讓其離開，廖一度發動機車欲離開現場，並高喊「你們不可以這樣」，員警以企圖衝撞為由依妨害公務罪嫌送辦；桃檢認為，廖男已明確拒絕受檢，警已屬違法檢查，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，45歲的廖姓男子去年8月28日晚間9時許騎車經過楊梅區秀才路時，碰上楊梅警分局執行酒駕取締勤務，員警盤查廖後發現廖曾因毒品與強盜案被列管的治安顧慮人口，經廖同意後查看其隨身包包與皮夾等物，當下並未發現任何違規物品，但員警察覺廖神情緊張，且左手緊握紙鈔放入左口袋，疑似有毒品夾鏈袋，要求伸出左手配合交付檢查。

但廖拒絕，員警則輪番勸說配合檢查，其中1名員警按住廖雙肩，避免廖將作出湮滅證據行為，雙方發生拉扯，廖數度掙扎並高喊「你們不可以這樣子」，員警則要求廖鬆開雙手與主動交付不明物品，廖拒絕配合，員警合力將廖壓制在地上，廖坐在地上起身脫下安全帽，員警告知不可吞下物品以免發生危險，隨即廖欲發動機車準備離去，員竟再度阻攔，廖憤而將安全帽往地上重摔，員警見狀再度包圍，並將其拉下機車，廖企圖腳踹員警並欲發動機車衝撞員警，員警依妨害公務究辦，並在他口袋查獲微量安非他命毒品等證物。

▲桃園市楊梅警分局去年8月執行酒駕取締，廖姓騎士遭盤查，雙方拉扯後警方依妨害公罪嫌送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局去年8月執行酒駕取締，廖姓騎士遭盤查，但雙方拉扯後警方依妨害公罪嫌送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

廖男在偵訊時否認有妨害公務犯行，辯稱同意員警查看皮夾與隨身背包，但因安毒夾在紙鈔放入口袋中，所以當下拒絕員警查看，但員警卻伸手要查口袋，還包圍他，他質疑警方執法過當，才氣得拿安全帽往地上丟，後來聽到有警察說可以離開才欲發動機車，並非故意衝撞員警。

檢方勘驗案發時員警提供密錄器影像，當時廖男被數名員警包圍，廖拒絕交付物品，其中一名員警按著廖雙肩防止其湮滅證據，雙方隨後發生拉扯，廖大喊「你們不能這樣子」，員警將其壓制在地，廖想要離開卻被警警方阻止，憤而持安全帽擲地，再度引發員警包圍，廖疑似有催動油門動作，被警方依妨害公務罪嫌逮捕送辦；檢方認為，除非廖有藏匿毒品之舉措，但員警當下並未搜查到任何事證足以認定有犯罪嫌疑，除非廖男同意，理應不得搜索，廖既已明拒絕受檢，應讓其離去，警方所為已違反警察職權行使法第7條第1項第2與第4款規定，已屬違法檢查，偵結予以廖男不起訴處分。

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