足球發展有成卻苦無標準場地　南投縣擬為水里國中小籌錢蓋球場

▲南投縣長林明溱（左）為曾獲國小世界盃冠軍的水里國小女足球隊籌建標準足球場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉水里國中、國小足球運動發展有成，標準足球場卻付之闕如；南投縣長林明溱近日連續前往2校會勘，並指縣府已為2校各提報1000萬元計畫，向教育部體育署爭取增建8人制和11人制的標準足球場，希望南投的足球好手能根留在地，讓足運發展一脈相承。

水里國小目前為全南投8人制少年足球運動的訓練發展核心，不僅榮獲2020年全國少年盃5、6年級組雙料冠軍，以及2021全國協會盃U13女子組冠軍，更在去年首屆國小足球世界盃大賽中勇奪女子組冠軍；今年再獲國小世足賽代表權，月底將尋求衛冕，並以能永久留下冠軍獎盃的3連霸為目標。

林明溱16日先率教育處長陸正威到水里國小、國中關心體育教學環境問題，今天二度前往水里國中視察足球隊訓練現況，也親自體驗踢球入網、射門得分的成就感。

▲南投縣長林明溱（左2）前往水里國中小會勘足球訓練場地。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，水里國小為全縣足運打下不錯的基礎，但國小世足賽冠軍卻是在沒有標準場地的普通操場上訓練出來的，承諾負擔至少200萬元的配合款，儘快把擁有人工草皮、可供安全訓練的8人制足球場蓋起來，讓努力的南投孩子們使用，連同現有紅土跑道，也會自籌經費同步加以更新改善。

除了水里國小，縣府指水里國中重點發展的11人制足球運動，也在聘任專業教練後邁入正軌，成為南投縣足球培育三級計畫重要的銜接學校，但瓶頸同為缺乏可供賽訓的標準足球場，因此比照爭取體育署補助增設11人制足球場，希望水中成為南投足球的中繼培訓站，留住水里國小選手繼續成長茁壯，真正為足球運動扎根。



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