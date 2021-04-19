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足球發展有成卻苦無標準場地　南投縣擬為水里國中小籌錢蓋球場

▲南投縣長林明溱為曾獲國小世界盃冠軍的水里國小女足球隊籌建標準足球場。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱（左）為曾獲國小世界盃冠軍的水里國小女足球隊籌建標準足球場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉水里國中、國小足球運動發展有成，標準足球場卻付之闕如；南投縣長林明溱近日連續前往2校會勘，並指縣府已為2校各提報1000萬元計畫，向教育部體育署爭取增建8人制和11人制的標準足球場，希望南投的足球好手能根留在地，讓足運發展一脈相承。

水里國小目前為全南投8人制少年足球運動的訓練發展核心，不僅榮獲2020年全國少年盃5、6年級組雙料冠軍，以及2021全國協會盃U13女子組冠軍，更在去年首屆國小足球世界盃大賽中勇奪女子組冠軍；今年再獲國小世足賽代表權，月底將尋求衛冕，並以能永久留下冠軍獎盃的3連霸為目標。

林明溱16日先率教育處長陸正威到水里國小、國中關心體育教學環境問題，今天二度前往水里國中視察足球隊訓練現況，也親自體驗踢球入網、射門得分的成就感。

▲南投縣長林明溱（左2）前往水里國中小會勘足球訓練場地。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱（左2）前往水里國中小會勘足球訓練場地。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，水里國小為全縣足運打下不錯的基礎，但國小世足賽冠軍卻是在沒有標準場地的普通操場上訓練出來的，承諾負擔至少200萬元的配合款，儘快把擁有人工草皮、可供安全訓練的8人制足球場蓋起來，讓努力的南投孩子們使用，連同現有紅土跑道，也會自籌經費同步加以更新改善。

除了水里國小，縣府指水里國中重點發展的11人制足球運動，也在聘任專業教練後邁入正軌，成為南投縣足球培育三級計畫重要的銜接學校，但瓶頸同為缺乏可供賽訓的標準足球場，因此比照爭取體育署補助增設11人制足球場，希望水中成為南投足球的中繼培訓站，留住水里國小選手繼續成長茁壯，真正為足球運動扎根。
 

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