在太空去世怎麼辦？遺體成「火星任務」大問題　專家曝：會被吃掉

▲火星任務可能導致太空人不幸喪命,因此該如何處理太空人遺體是個問題。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

美國太空總署(NASA)即將展開備受期待的火星任務,不過最近外媒提出了一個有趣的問題,如果太空人在前往火星的路途中不幸逝世的話,那NASA會如何處理他們的遺體?據悉,NASA目前未有具體的處理方法,但專家卻表示,也許這些遺體將成為其他太空人在缺乏糧食時的食物。

綜合《每日星報》等外媒報導,NASA自60年前成立以來,已有21名太空人在任務中喪命。不過,隨著NASA正在籌備人類首次對火星任務,外媒認為,死亡人數勢必會攀升,因為這些前往火星的探險者需要在太空船內度過至少7個月,而這是人類從未有過的挑戰。

▲太空人必須在太空船中待7個月才能抵達火星。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

報導稱,如果這些太空人在旅途中倖存下來並成功抵達火星的話,他們就會立刻面臨惡劣的環境,但一旦有任何一位太空人不幸逝世的話,他的遺體則需要待在太空數個月,或甚至數年,才能返回地球。

Perseverance Rover New Video and Audio From Mars [4K] https://t.co/bqK7fyfSrm pic.twitter.com/5Tcs6JcZA8