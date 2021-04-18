台灣洗版日本各大報頭條！　大篇幅報導震驚日學者：從沒看過

▲日本各大報18日頭版都在報導日美聯合聲明提及台灣問題。（圖／翻攝自全球串連早安新聞／網友Asa Chang）

記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉與美國總統拜登16日在白宮進行日美高峰會，全程歷時約2個半小時，會後，雙方發表聯合聲明，並且在聲明中強調台海和平與安定的重要性。這也是日美睽違52年首度在聯合聲明中提及台灣問題，格外引人關注。日本學者小笠原欣幸就PO出日本國內各大報18日的頭條版面表示，「今天日本報紙的頭條都是『台灣』！」

日學者小笠原18日在臉書PO出《讀賣新聞》、《產經新聞》、《朝日新聞》以及《每日新聞》等各大報的頭條表示，「今天日本報紙的頭條都是『台灣』！不只是頭版，裡面大幅度報導，都圍繞台灣，我個人沒看過台灣佔這麼大的版面，顯現日美共同聲明包含台灣的重要性。」

只見這4大報都將「日美聯合聲明談及台灣問題」作為頭條報導。不僅如此，根據網友表示，《東京新聞》與《日本經濟新聞》18日的頭條同樣也是日美聯合聲明提及台灣。

事實上，早在菅義偉出發前往美國與拜登會面前，就已經有消息傳出兩國可能會針對台灣問題進行商討， 並在聯合聲明中提及台海議題，如今也應證先前預測，兩國真的睽違52年再度於聯合聲明中載明台灣。日本與美國上一次在高峰會談的聯合聲明中提及台灣是在1969年時任日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森會面之時。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

SK-II青春露下殺3349元 母親節超低價僅此一天！