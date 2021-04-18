網瘋傳「日本護衛艦」圍觀遼寧號！自稱華裔美軍PO照　帳號慘被鎖

▲ 網友截圖原PO推文，也在微博上流傳。（圖／翻攝自微博）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍日前公布一張照片，其中2名軍官在馬斯廷號（USS Mustin）驅逐艦上，翹腳看著中國解放軍航空母艦遼寧號，悠哉模樣掀起熱烈討論。日本軍事專家近來又在推特發現一張照片，疑似是有華裔士兵親手拍下一艘日本護衛艦緊跟在遼寧號旁的畫面，馬上在社群媒體上瘋傳。

解放軍遼寧號先前傳出疑似故障，在南海一處定點停留將近一天。美軍又發出馬斯廷號軍官翹腳照，據傳有越來越多美國軍艦趕到現場圍觀，引發眾多網友關注。日本軍事專欄作家接著於18日撰文指出，推特上一名自稱華裔美軍的士兵先前上傳遼寧號在海上的照片，一旁竟有一艘日本艦艇。

▲ 中間為遼寧號，左方艦艇疑似就是日本護衛艦。

除了這張照片，原PO也上傳他本人所在的艦艇照片，可推論出他就在美國海軍一艘伯克級驅逐艦上。他拍下的畫面中，遼寧號一旁可見一艘日本海上自衛隊護衛艦，從外觀上推測應為高波級或村雨級，距離遼寧號極近。該名作家說明，就在美國馬斯廷號大膽與中國航母並排合照之際，日本護衛艦同樣與其並排航行。

事實上，原PO發文後不久便將推文刪除，推特帳號更一度被停用。記者實際查詢發現，截至台灣時間19日上午，他的帳號皆顯示「不存在」，但在下午3時查看發現已恢復使用，但轉為未公開帳號。不過他上傳的照片早已被瘋狂轉發，還有網友指出，他是因為洩密導致帳號被停用。

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