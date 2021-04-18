O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

▲瑪麗凱莉表態參選加州州長，引發熱議。（圖／推特／@realmarycarey）



記者王佩翊／編譯

美國加州州長紐森因為違反防疫規定，遭民眾連署罷免，目前已經收到超過200萬份簽名，恐難逃罷免命運。而加州最快將會在8月再選州長，如今已有許多人出面表態將出馬州長選舉，其中，宣布將第三度參選的巨乳AV女星瑪麗凱莉（Mary Carey），更是再度躍上媒體版面。

根據《洛杉磯時報》報導，現年40歲的O罩杯性感AV女星瑪麗凱莉早在2003年與2006年就曾經參選加州州長，但是第一次落選，第二次則是因家庭緣故退選，如今第三次參選，她信誓旦旦地表示，上一次參選時自己還年輕，不過這一次已經準備好了。瑪麗在聲明中寫道，「是時候讓一位非主流的政治家用一種新的態度來領導美國了。」

I will be live tonight at 9pm on https://t.co/ghMAIAfdxn join now!!! pic.twitter.com/xMzhh6Nuli — Mary Carey (@realmarycarey) March 10, 2021

瑪麗的政見主打推進加州的娛樂產業與高科技產業，並且為受疫情影響的小企業提供幫助，同時為街友提供戒毒中心。瑪麗自信地表示，「我也可以向各位保證，不用多久，所有加州人民都會對我的工作表現感到滿意的。」

瑪莉曾經主演多部色情片，而她在2005年曾經受到布希總統的邀請，前往白宮參加晚宴，更是美國史上首位與總統共進晚宴的色情片演員。

事實上，瑪麗直言2003年的那場選舉是一個宣傳手段，不過這次是認真的。據悉，當時她僅獲得2536票。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

SK-II青春露下殺3349元 母親節超低價僅此一天！