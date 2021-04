O罩杯AV女優3度出馬選加州州長！　政見主打娛樂業：包您滿意

▲瑪麗凱莉表態參選加州州長,引發熱議。(圖/推特/@realmarycarey)



記者王佩翊/編譯

美國加州州長紐森因為違反防疫規定,遭民眾連署罷免,目前已經收到超過200萬份簽名,恐難逃罷免命運。而加州最快將會在8月再選州長,如今已有許多人出面表態將出馬州長選舉,其中,宣布將第三度參選的巨乳AV女星瑪麗凱莉(Mary Carey),更是再度躍上媒體版面。

根據《洛杉磯時報》報導,現年40歲的O罩杯性感AV女星瑪麗凱莉早在2003年與2006年就曾經參選加州州長,但是第一次落選,第二次則是因家庭緣故退選,如今第三次參選,她信誓旦旦地表示,上一次參選時自己還年輕,不過這一次已經準備好了。瑪麗在聲明中寫道,「是時候讓一位非主流的政治家用一種新的態度來領導美國了。」

I will be live tonight at 9pm on https://t.co/ghMAIAfdxn join now!!! pic.twitter.com/xMzhh6Nuli