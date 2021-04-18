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人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

▲▼微型直升機「機智號」（Ingenuity）。（圖／翻攝自推特／@NASAJPL）

▲微型直升機「機智號」將在台灣時間19日下午3點30分首次試飛。（圖／翻攝自推特／@NASAJPL）

記者葉睿涵／綜合報導

美國太空總署（NASA）宣布，將在美東時間4月19日凌晨3點30分（台灣時間19日下午3點30分），在火星上嘗試進行火星探測車「毅力號」（Perseverance）微型直升機「機智號」（Ingenuity）的首次試飛。這是人類首次在其他星球上嘗試飛行。

綜合外媒報導，火星探測車「毅力號」早在2月18日便已抵達火星，而微型直升機「機智號」也一直藏在其機腹中，直到4月4日才終於被分離出來。由於火星地表的溫度超過零下90攝氏度，因此工程師團隊花了一點時間，才確認「機智號」並未被凍壞、可以如常運轉。

「機智號」原定於4月11日展開首次飛行，但由於機翼高速旋轉測試不過關，直升機電腦從「飛行前模式」轉為「飛行中模式」時，系統發現有問題產生，並提前終止測試，因此NASA決定推遲試飛計劃。經歷一週的搶修後，「機智號」已通過了全速旋轉測試，因此NASA決定將在19日展開試飛。

「機智」號的重量只有1.8公斤，由4個支撐腿、一個機身和頂部的2個螺旋槳構成。其螺旋槳葉片的轉速為每分鐘2400轉，比普​​通的直升機快4倍。「機智號」的首次試飛預計將升空至約3公尺左右的高度並懸停約30秒。這是人類首次在太空進行試飛，NASA將在各大網路平台進行「資料下載過程」的直播，屆時，全人類都可以透過網路直擊這項創舉。

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