人類首次在太空試飛！火星直升機「機智號」明午升空　NASA將直播

▲微型直升機「機智號」將在台灣時間19日下午3點30分首次試飛。（圖／翻攝自推特／@NASAJPL）

記者葉睿涵／綜合報導

美國太空總署（NASA）宣布，將在美東時間4月19日凌晨3點30分（台灣時間19日下午3點30分），在火星上嘗試進行火星探測車「毅力號」（Perseverance）微型直升機「機智號」（Ingenuity）的首次試飛。這是人類首次在其他星球上嘗試飛行。

#MarsHelicopter Update



We're targeting as soon as Monday for the first controlled flight on Mars. Watch with the team as they receive data and find out if they were successful. Meet us in mission control April 19 at 6:15am ET (10:15am UTC): https://t.co/xAdT9tgYr1 pic.twitter.com/8wJEr3CLJa — NASA (@NASA) April 17, 2021

綜合外媒報導，火星探測車「毅力號」早在2月18日便已抵達火星，而微型直升機「機智號」也一直藏在其機腹中，直到4月4日才終於被分離出來。由於火星地表的溫度超過零下90攝氏度，因此工程師團隊花了一點時間，才確認「機智號」並未被凍壞、可以如常運轉。

「機智號」原定於4月11日展開首次飛行，但由於機翼高速旋轉測試不過關，直升機電腦從「飛行前模式」轉為「飛行中模式」時，系統發現有問題產生，並提前終止測試，因此NASA決定推遲試飛計劃。經歷一週的搶修後，「機智號」已通過了全速旋轉測試，因此NASA決定將在19日展開試飛。

Fortune favors the bold. (But we still have a back-up plan.) #MarsHelicopter project manager MiMi Aung explains why the team is optimistic about the first flight attempt on Monday: https://t.co/cwCEcDvoQZ pic.twitter.com/CR4jQBGr2M — NASA JPL (@NASAJPL) April 18, 2021



「機智」號的重量只有1.8公斤，由4個支撐腿、一個機身和頂部的2個螺旋槳構成。其螺旋槳葉片的轉速為每分鐘2400轉，比普​​通的直升機快4倍。「機智號」的首次試飛預計將升空至約3公尺左右的高度並懸停約30秒。這是人類首次在太空進行試飛，NASA將在各大網路平台進行「資料下載過程」的直播，屆時，全人類都可以透過網路直擊這項創舉。

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