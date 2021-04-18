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曾為北市牛肉麵節槓上！丁怡銘3月回鍋行政院　柯文哲：我佛慈悲

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

前行政院發言人丁怡銘2020年11月在行政院記者會中提及，台北市冠軍牛肉麵節的冠軍店家使用萊牛，想暗酸負責頒獎的台北市副市長黃珊珊，結果卻被該冠軍店家打臉，最終請辭負責。丁怡銘18日被爆出3月回鍋行政院擔任機要顧問，月薪約12萬元，對此台北市長柯文哲回應，「我佛慈悲」。

行政院長蘇貞昌在3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。政院人士表示，丁怡銘於擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，而蘇貞昌期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

丁怡銘於2020年11月，在行政院記者會中放出一張照片，直指台北市冠軍牛肉麵節店家「皇家傳承」使用萊牛，一旁的黃珊珊還合照頒獎，藉此酸台北市政府。當天「皇家傳承」立刻出面回擊，自己沒有使用萊牛，還放上檢驗報告做證明，使丁怡銘向業者道歉，購買該店牛肉麵，卻又延伸出買麵打行政院統編一事，讓風波越燒越大，最終於當月15日請辭獲准。

面對丁怡銘又被爆出，回鍋行政院擔任機要顧問，月薪約12萬元，柯文哲18日下午出席第九屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮時僅回應，「我佛慈悲」。

另外，其實該場活動也有邀請衛福部長陳時中，不過陳時中在下午2時到場，大約於下午3時左右離開，柯文哲10分鐘後便隨後抵達會場。由於妻子陳佩琪日前與陳時中槓上，因此被外界質疑是不是有意錯開？柯文哲則強調，這是別人安排的活動，「我準時啊！」

最後，針對《ETtoday新聞雲》獨家報導，兼任民眾黨主席的柯文哲決定，未來將修改規定，讓地方黨部一定層級以上的幹部，不得有雙重黨籍的身分，避免未來涉及資源分配、組織規劃等工作時會有疑慮。對此，柯文哲則說，一般黨員有雙重黨籍沒問題，但幹部的話很奇怪，當主委卻又有另一個黨很怪。

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