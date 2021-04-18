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柯文哲爆：打完AZ疫苗「當晚頭痛發燒」　但「不打會變政治事件」

▲▼柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

AZ疫苗擴大接種，12日起開放中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者施打，身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲於12日上午9時30分接種疫苗，13日上班時強調自己「還可以上班」。不過，柯文哲18日自爆，他確實13日有上班，那是因為12日晚上就頭痛發燒了。

柯文哲18日出席第九屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，致詞時提及，社會醫療進步帶給人類很多福祉，不過現在發生新冠肺炎，才發現除了科技之外，第一線醫療人員比科技更重要，所以向那些醫療前線奉獻專業力量的夥伴們致上最高敬意。

柯文哲表示，很多剛畢業的醫學系學生充滿熱情，「不過醫療糾紛被告兩次後就熱情沒了。」所以常常說現在起要把病人當顧客，而他們就是廠商，不過最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊，卻沒有失去熱情。自己以前不曉得救過很多人，直到當上台北市長，遇到當年在台大醫院被他幫忙過的人，「後來發現我到全省各地吃飯不用錢，都是以前的病人。」

話鋒一轉，柯文哲突然說道，關於新冠肺炎疫苗，也不曉得有無其他疫苗可以進來，不知道會拖到何時，夏天到了戴口罩很痛苦，打兩劑之後就可以不用戴口罩也不錯；自己打完疫苗之後，「第二天是有上班沒錯，不過當晚已經頭痛發燒了，我耐力太強還是來上班，結論是這樣，新冠肺炎止痛藥還在這！」

最後，柯文哲說，妻子陳佩琪有詢問過，關於她要不要打AZ疫苗的問題，當時柯文哲回應「隨便」，「我說我不打會變政治事件。」

針對柯文哲自爆打完AZ疫苗後發燒，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲確實有在晨會中提及，自己打完後不太舒服，隔天也不舒服，有些疲憊，所以打完當天與隔天都比較早睡覺。不過柯文哲之前就說過，打完疫苗一開始可能有不舒服的感覺，通常會備著止痛藥。

至於柯文哲打完疫苗後出現不舒服症狀，有無向院方通報？台北市衛生局疾病管制科長余燦華說，一般打完疫苗比較常見的副作用就是身體不適、疲倦頭暈等，可以自行上衛福部網站通報身體不適，並持續監測狀況。北市府原本就規劃分批接種，就是怕有不舒服時，該名長官需要休息，所以才有這種安排，例如台北市副市長黃珊珊就沒有在12日當天施打疫苗。

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