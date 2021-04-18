陳佩琪酸漲健保沒下台「有側翼幫忙」　 陳時中：認同的問題

▲陳時中回應陳佩琪說柯文哲羨慕他一事。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書提到，不久前柯文哲問他，「以前漲健保費時，一定有署長或部長被逼下台， 為什麼陳時中漲健保費都沒事啊？」 ，並說因為有一堆側翼、名嘴護航。衛福部長陳時中今（18日）被問到此事也做出回應。

陳佩琪臉書發文指出，媒體在人家手上，加上一堆側翼、名嘴護航，只要對他們不利的，哼哼，還不簡單，直接關門做，叫媒體不要大肆報導或討論就沒事了，像論文門和立委租房事件，不都是這樣，主流媒體不報導，政論節目沒討論，壓根一點壓力也沒有。

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陳佩琪接著表示，所以我都跟先生說你別羨慕陳時中了，他漲了多少保費，買什麼疫苗給我們打，堅持進口萊豬給我們吃，只要沒人討論， 呵呵， 對他們一點壓力也沒有。一旦選舉到了， 不論地方或中央選舉，拿出那套 「仇中、反中、抗中、罵中」，然後叫人帶風向，說講兩岸一家親就是舔中賣台紅檳榔， 拉大雙方抗中距離，就無往不利，民進黨真是日出東方，永遠不敗，在野黨永遠是陪玩的份而已！

陳時中今出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，會前媒體問到陳佩琪說柯文哲很羨慕陳時中，因為過去不管健保調整等，都會有部長或署長下台，現在卻有1450側翼幫忙，才沒有很大爭議。陳時中說，「是大家整個社會認同的問題，新冠肺炎引發大家對於健康的重視，也了解投資健保，也是投資健康，是一件好的事情。」

