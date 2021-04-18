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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲「不柔了」民眾黨主管不得雙重黨籍　5月收黨費1年500

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨召開第一次臨時黨代表大會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲創立民眾黨後，為保留與他黨合作、吸納他黨人才的空間，走允許雙重黨籍的「柔性政黨」路線，此外也不收黨費，但這2項特點如今已不在。在17日的臨時黨代表大會中，民眾黨通過黨章修正草案，未來將收取一年500元的黨費。另外，黨主席柯文哲也表示，未來將修改規定，包括地方黨部在內，黨內一定層級以上的幹部主管，將不得有雙重黨籍。

區主任以上幹部　未來不得有雙重黨籍

在4月17日下午舉行的民眾黨閉門共識營活動中，有黨代表關注到地方黨部黨公職、主管具雙重黨籍身分的問題，因此遞紙條給黨主席柯文哲。有趣的是，此舉還獲得柯的稱讚，認為有疑慮或是問題就是應該要發問、公開講，而非在背後放冷箭。

針對黨代表的疑慮，柯文哲當場即表示，未來將修改相關規定，讓地方黨部一定層級以上的幹部，不得有雙重黨籍的身分，避免未來涉及資源分配、組織規劃等工作時會有疑慮；部分層級如執行長、正副主委等，甚至能主導選舉提名，若具有多重黨籍，恐會引人非議。

幕僚指出，黨內很早就有注意到黨幹部兼有多重黨籍的問題，經討論後已在黨內取得共識，預計5月的中央委員會議中通過修正《地方組織辦法》，明文規範「柔性」的範圍。未來「柔性政黨」將只針對一般黨員，若要擔任地方服務處主任以上職位，包括區主任、執行長、正副主委等，就不得有雙重黨籍的身分，以避免有道德上的問題。

但在修改規定上，幕僚透漏，不可能只針對地方黨部的幹部，因此黨中央主管預計也會比照辦理，至少掛主管職、掌握黨內資源者，需在黨籍上「表態」，以免在背後惹人非議。

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

經營政黨太花錢　民眾黨撐不住也收黨費

值得注意的是，在此次的臨時黨代表大會，儘管過程中一度因為人數不足、未達法定人數的56人，而險些流會，但最後仍順利召開，會中並通過黨章修正草案，明訂未來入黨需繳交1年500元的黨費，終身黨員則是一萬元，最快5月開始收費。另外，加入「組織規程另定之」的文字，以因應未來特殊黨部設立。

據了解，由於這次的會議屬臨時會性質，舉辦過程相當昌促，黨內幕僚已做好可能流會的打算與因應方案。雖然最後順利召開，可是柯文哲在當下仍相當不滿，不解為何會搞成這樣；後續柯也未多談論此事，僅要求之後不要再發生類似狀況。

有幕僚坦言，此次確實沒有做好人數的調查。以報名共識營的黨員來看，就有約40名兼有黨代表資格，等於只需再找來16位黨代表即可達到法定召開會議的人數，此次僅透過電話通知、寄信，並未確實列冊統計，才會落得要點人頭、call人來的窘況。

針對收取黨費引發的爭議，柯文哲表示，在去年8月的黨員大會上，大部分黨員就主張要收取黨費，因為一個黨的運作還是要錢，不可能不食人間煙火。

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

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