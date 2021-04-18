828反萊豬公投過了不進口？　陳時中笑回：不要叫我保證啦

▲反萊豬公投過了是不是能保證不進口？陳時中說不要叫他保證。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨日前指出蔡政府打算在8月28日反萊豬公投前，都不會進口萊豬，衛福部長陳時中今（18日）被問到，若公投通過，是否能保障不會進口？陳時中笑說「不要叫我保證。」

陳時中今出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，會前媒體問到萊豬議題，其中，國民黨爆出府院定調828公投前不會進口萊豬，陳時中說，也沒有828之前要不要進口，「進口是廠商的商業行為」，只是到現在為止都沒有所謂含有萊克多巴胺的豬肉進口。

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那是否進口美豬部分今年不會到美國查廠了？陳時中表示，要看疫情、防疫情況，也要看有無新的廠商要進口美豬才有必要，若都沒有進口就不會去查，第二是看美國雙方防疫要求。

只是現在美豬進口1千多噸，雖強調沒萊劑在裡頭，民眾憂心廠商會混淆，陳時中指出，有無萊劑，豬肉跟牛肉是不一樣的，因為牛肉是長期進口，是「抽批檢驗」，豬肉進口「逐批檢驗」，也就是美豬進口「每批都會驗」，至目前沒有驗到萊劑。

另外，有媒體問，是否能保證828公投同意過了，不會進口萊豬？陳時中笑了笑說，「不要叫我保證啦」，不過，公投是人民施展公民意志重要手段跟方法，政府是一定會尊重。

