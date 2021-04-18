丁怡銘任顧問挨批破壞文官體系　行政院駁：對現行法律有誤解

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

去年11月因「牛肉麵事件」請辭的行政院前發言人丁怡銘，近日回鍋行政院擔任顧問，比照13職等簡任官，月薪12萬元。國民黨立委李貴敏批評，行政院顧問應由文官擔任，卻任用丁怡銘，破壞文官體制。對此，行政院澄清，按程序辦理，無所謂阻絶公務員升遷晉升管道的情形。

去年11月12日，時任行政院發言人丁怡銘在行政院院會後記者會上，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用的就是萊牛，事後業者在臉書出示零檢出的證明闢謠。

▲行政院長蘇貞昌陪同丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝，下同）



丁怡銘道歉並向業者下訂100碗牛肉麵給行政院的同仁，共3萬9000元，並附店家品嚐牛肉麵。丁怡銘在臉書貼出訂單截圖，不料被網友發現訂單上打有行政院的統一編號「03722403」，引發外界質疑報公款。丁怡銘解釋，行政院秘書出於習慣打統編，這筆錢是自己要出的。為了避免外界誤會，丁怡銘向店家重新下訂，並在臉書附上新的訂單。

儘管如此，牛肉麵事件仍無法平息。丁怡銘去年11月15日發聲明指出，「近日引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌請辭，並獲得蘇貞昌勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。」

丁怡銘下台後不滿4個月，蘇貞昌在今年3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。消息一出後，李貴敏指出，欲向行政院索取相關資料，卻遭行政院以「個人資料保護法」拖延，行政院違法拒絕立委問政需求，也顯示蘇貞昌破壞文官體制，讓責任政治變成空談。

對於外界的疑慮，行政院發言人羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練，此次聘任在借重其專長與經驗，冀能提供院長相關諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜，蘇貞昌也期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。

▲羅秉成。（資料照／記者李毓康攝）



針對政院聘用丁怡銘為顧問影響文官體系一事，羅秉成指出，各政黨執政時，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退之機要職的顧問，與公務人員系統不同，兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務，行政院進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絶公務員升遷晉升管道之情形。

羅秉成強調，行政機關進用機要人員，是根據由考試院依照公務人員任用法第十一條之一第二項規定所訂定之「各機關機要人員進用辦法」辦理，行政院於今年三月聘用丁怡銘擔任十三職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用之機要人員，均係依上開辦法及程序辦理，至於李貴敏稱此事破壞文官制度、阻絕公務員的晉升管道云云，顯係對國內現行法律規範有所誤解，特予澄清。