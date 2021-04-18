　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丁怡銘任顧問挨批破壞文官體系　行政院駁：對現行法律有誤解

▲▼丁怡銘現身立法院 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

去年11月因「牛肉麵事件」請辭的行政院前發言人丁怡銘，近日回鍋行政院擔任顧問，比照13職等簡任官，月薪12萬元。國民黨立委李貴敏批評，行政院顧問應由文官擔任，卻任用丁怡銘，破壞文官體制。對此，行政院澄清，按程序辦理，無所謂阻絶公務員升遷晉升管道的情形。

去年11月12日，時任行政院發言人丁怡銘在行政院院會後記者會上，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用的就是萊牛，事後業者在臉書出示零檢出的證明闢謠。

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌陪同丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝，下同）

丁怡銘道歉並向業者下訂100碗牛肉麵給行政院的同仁，共3萬9000元，並附店家品嚐牛肉麵。丁怡銘在臉書貼出訂單截圖，不料被網友發現訂單上打有行政院的統一編號「03722403」，引發外界質疑報公款。丁怡銘解釋，行政院秘書出於習慣打統編，這筆錢是自己要出的。為了避免外界誤會，丁怡銘向店家重新下訂，並在臉書附上新的訂單。

儘管如此，牛肉麵事件仍無法平息。丁怡銘去年11月15日發聲明指出，「近日引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌請辭，並獲得蘇貞昌勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。」

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

丁怡銘下台後不滿4個月，蘇貞昌在今年3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。消息一出後，李貴敏指出，欲向行政院索取相關資料，卻遭行政院以「個人資料保護法」拖延，行政院違法拒絕立委問政需求，也顯示蘇貞昌破壞文官體制，讓責任政治變成空談。

對於外界的疑慮，行政院發言人羅秉成表示，丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，具備中央與地方政府的豐富歷練，此次聘任在借重其專長與經驗，冀能提供院長相關諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜，蘇貞昌也期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，並襄助各項政務的推動。

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，羅秉成政務委員出席。（圖／記者李毓康攝）

▲羅秉成。（資料照／記者李毓康攝）

針對政院聘用丁怡銘為顧問影響文官體系一事，羅秉成指出，各政黨執政時，行政院一直以來都有以「機要」與「資深事務官」方式，分別進用和任用顧問，前者為隨首長進退之機要職的顧問，與公務人員系統不同，兩類人員相輔相成，分別協助行政院推動政務，行政院進用機要擔任顧問職，並無所謂阻絶公務員升遷晉升管道之情形。

羅秉成強調，行政機關進用機要人員，是根據由考試院依照公務人員任用法第十一條之一第二項規定所訂定之「各機關機要人員進用辦法」辦理，行政院於今年三月聘用丁怡銘擔任十三職等顧問一職，和過去不同政黨執政時所進用之機要人員，均係依上開辦法及程序辦理，至於李貴敏稱此事破壞文官制度、阻絕公務員的晉升管道云云，顯係對國內現行法律規範有所誤解，特予澄清。

ET快訊
台灣洗版日本各大報頭條！大篇幅報導震驚日學者：從沒看過
采子曾幫閨蜜嗆小三！荳荳心疼：有妳當朋友真棒…網酸超諷刺
《全明星運動會》錄影爆火藥味！2隊場上開砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

費鴻泰爆「府院定調」公投前不進萊豬 　行政院駁：進口商自主決定

丁怡銘任顧問挨批破壞文官體系　行政院駁：對現行法律有誤解

柯文哲爆：打完AZ疫苗「當晚頭痛發燒」　但「不打會變政治事件」

F-5老舊戰機20年9失事「折損11飛官」　2024年可望全數汰除　

大甲媽回鑾　連勝文現身與顏寬恒共同扶轎

趙怡翔任駐美組長2年就返台　葉元之：小英男孩就是有資格耍任性

蔡英文報喜「3月出口額破兆」　李貴敏：民進黨還不願面對「經濟傾中」

美外交官揭台美斷交秘辛　趙少康：國民黨任何時期都比共產黨民主

蔡易餘陪白沙屯媽祖回鑾「走10.5公里」　網驚：瘦了！

江啟臣憂國際友人誤判　王定宇：蔣萬安、陳以信無法傳遞訊息？

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

費鴻泰爆「府院定調」公投前不進萊豬 　行政院駁：進口商自主決定

丁怡銘任顧問挨批破壞文官體系　行政院駁：對現行法律有誤解

柯文哲爆：打完AZ疫苗「當晚頭痛發燒」　但「不打會變政治事件」

F-5老舊戰機20年9失事「折損11飛官」　2024年可望全數汰除　

大甲媽回鑾　連勝文現身與顏寬恒共同扶轎

趙怡翔任駐美組長2年就返台　葉元之：小英男孩就是有資格耍任性

蔡英文報喜「3月出口額破兆」　李貴敏：民進黨還不願面對「經濟傾中」

美外交官揭台美斷交秘辛　趙少康：國民黨任何時期都比共產黨民主

蔡易餘陪白沙屯媽祖回鑾「走10.5公里」　網驚：瘦了！

江啟臣憂國際友人誤判　王定宇：蔣萬安、陳以信無法傳遞訊息？

公務員男友急剎車...女秘書撞斷牙認為不吉利　母親節訂婚取消！

臧芮軒砸500萬開麵店　半夜傳訊息被員工虧：有躁鬱症嗎

騙女友要還錢...載到公墓洗劫逼分手砲！渣男遭重判12年

熟女「玩命倒車」撞破護欄　「半台車懸空」還拚命狂踩油門！

台中人一聽到「嶺東」就皺眉？離高鐵超近也沒用　在地人糾2致命傷

2022年iPhone14爆料出爐　郭明錤：鏡頭畫素成長翻倍

中油出動鑽油設備　鑿中部抗旱水井

一個下午搞定「整理辦公桌」　上班運氣越來越順

雨天吵著要散步　萌貓撐「迷你小傘」窩爸懷融化網：不會淋濕了！

PINK FUN重現《DD52》比賽！　挑戰姐妹團舞蹈...全場嗨翻

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

大魯閣案最重7年　館長怒轟：罪刑多久沒改？

丁怡銘3月回鍋政院顧問月薪12萬　協助政策研究、溝通

潘穎諄找到了　空軍：深刻檢討

獨／柯文哲「不柔了」民眾黨主管不得雙重黨籍　5月收黨費1年500

高雄蓮池潭乾涸！網噴笑：某人快來兌現跳潭承諾

獨／馬政府協助蔡英文拜會美國總統特助

費鴻泰爆：府院定調　8/28公投前不進口萊豬

柯文哲爆：打完AZ疫苗後「當晚頭痛發燒」

蔡易餘陪白沙屯媽祖回鑾　網驚：瘦了

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

美外交官揭台美斷交秘辛　趙少康：國民黨比共產黨民主

口譯哥將請辭　蕭美琴回應了

綠營「3問」江啟臣：開放美牛卻反美豬？反日本核廢水卻挺核四？

國防部：服役10年以上亡故　遺族比照榮眷

更多熱門

相關新聞

丁怡銘3月回鍋政院顧問月薪12萬　協助政策研究、溝通

丁怡銘3月回鍋政院顧問月薪12萬　協助政策研究、溝通

蔡英文政府在宣布開放進口萊豬進口政策後，朝野陷入萊豬議題混戰，而行政院前發言人丁怡銘則因冠軍牛肉麵事件引發議論而下台負責。不過，行政院長蘇貞昌於3月1日聘任他為13職等，月薪約11萬元的政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。

府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭

蔡政府半年內損3戰將！　府院黨發言人醜聞、緋聞連環爆　

蔡政府半年內損3戰將！　府院黨發言人醜聞、緋聞連環爆　

關鍵字：

丁怡銘

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面