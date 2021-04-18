中國稱博鰲線下參會「規模空前」　領導人出席保密到家！

▲博鰲亞洲論壇2021年年會18日舉行新聞發布會暨旗艦報告發布會，論壇秘書長、大陸前外交部副部長李保東介紹年會舉辦情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

「博鰲亞洲論壇2021年年會」會期今日展開，作為今年全球規模最大、首個以線下為主的國際會議，年會主辦方在18日上午的發布會上，仍對今年中國大陸領導人是由習近平，還是李克強出席保密到家。論壇秘書長李保東強調，不包括線上，今年線下註冊參會人數超過4000多人，「規模是空前的」，特別是在疫情的背景下。

博鰲亞洲論壇18日上午舉辦年會新聞發布會暨旗艦報告發布會，李保東在旗艦報告發布之前，就年會舉辦進行介紹。適逢論壇成立20周年，外界關注在後疫情時期，由中國大陸主導的首個大型國際會議，領導人線下是由誰出席與會，以進一步傳達重要訊息。

不過，李保東僅介紹，本屆年會將會有40位政要、前政要，74位部長級官員和前官員，幾十位國際組織領導人負責人，幾十位駐華使節還有國際組織駐華代表參加，另有近百位世界五百強和世界企業高管，以及專家學者應邀與會參與討論。

▲年會今年以在世界大變局下，共襄全球治理、合奏一帶一路為主題。（圖／記者陳政錄攝）

對於領導人出席議題，他表示，東道國政府中國對這次年會高度重視，「每年舉行年會，東道國政府都會有國家領導人出席年會，今年我們在不久前發布消息的時候，已經在這方面做了發布。」

李保東進一步提到，此次年會舉辦，有利中國—東盟「一帶一路」倡議與《東盟互聯互通總體規劃2025》，以及歐亞經濟聯盟建設等全球的互聯互通倡議的銜接對接，對於區域經貿合作，疫情後的區域經貿發展有重要意義，尤其去年11月簽署的RCEP正在加緊落實生效，將與CPTPP一道，促進亞洲貿易投資自由化、便利化。

博鰲亞洲論壇自2001年成立，2002年開始舉辦年會以來，一直是中國大陸重要的主場外交活動，自2012年起，除2017年由時任大陸國務院副總理張高麗出席外，均由大陸國務院總理李克強和國家主席習近平輪流線下出席年會。按照正常順序，今年應將由習近平出席，但大陸官方遲遲未鬆口。

按照大會日前宣布，年會期間，線上和線下均有中國領導人出席，中國領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動，此外，還有數十位各國前領導人、政要和國際組織負責人，以及一大批政商學界重量級嘉賓通過線上或線下方式出席年會。

博鰲亞洲論壇2021年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，包括六項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。

論壇發布會還於同日發布《亞洲經濟前景與一體化進程》，以及《可持續發展的亞洲與世界》的2021年度報告。

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