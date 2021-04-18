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快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布因應新冠肺炎疫情，下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為等事項。除可能有新增境外移入病例外，國內準備開放新冠疫苗自費接種，預期明（19）日開放預約，週三（21日）可以接種，相關事宜預期將於會中說明。

依照指揮中心規定，自費牛津AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者須自付掛號費、診察費、注射費，無法挑選疫苗。

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莊人祥昨也說明，由於週六接種數目較少，之後週日不會再提供接種數據；不良事件表因為要進行調查，還要與ADR中心統整比對，週末也不會提供。

國內目前僅有AZ疫苗一種新冠疫苗，而它屬於多包裝劑型，一瓶可以提供約10人接種，不過湊人數成為醫院接種一大難題。莊人祥說，近日與醫院討論後研擬放寬單瓶疫苗接種人數，如果當天只開一瓶，至少要有8人；如果開2瓶以上，至少要打16人，不再強制每瓶疫苗一定要湊滿10人才能打。

指揮中心統計，截至昨日國內累積1,072例確診，分別為956例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,033人解除隔離、28人住院隔離中。

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