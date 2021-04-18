陸博鰲年會「首次無台灣團」　4000人線下與會防疫直擊

▲博鰲亞洲論壇2021年年會在海南舉行，抵達人員均須於入境機場口岸再次進行核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

「博鰲亞洲論壇2021年年會」18日起至21日，在海南博鰲舉辦，海內外4128人線下與會，是今年全球首個以線下為主的大型國際會議，參會人員須施打完新冠病毒疫苗，或持72小時內核酸檢測陰性證明進入海南，適逢論壇成立20周年，雖大陸官方對由哪個「國家領導人」出席保密到家，但維安、防疫層級已經拉到最高，國家緊急醫療救援隊也進駐博鰲。

海南省新聞發布會揭露，今年博鰲年會註冊線下參會人數為4128人，與2019年相比基本持平，在線下參會代表中，有大陸省部級負責人82人，來自35個國家的駐華使領館官員、中外企業領袖130多人。

▲博鰲亞洲論壇年會是大陸重要的主場外交活動。（圖／記者陳政錄攝）

博鰲亞洲論壇自2001年成立，2002年開始舉辦年會以來，一直是中國大陸重要的主場外交活動。2012年起，除2017年由時任大陸國務院副總理張高麗出席外，均由大陸國務院總理李克強、國家主席習近平輪流線下出席年會。按照正常順序，今年應將由習近平出席，但大陸官方目前遲未揭曉。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東日前宣布，年會期間，線上和線下均有中國大陸領導人出席，領導人將出席大會開幕式、中美企業家座談會等一系列重要活動，還有數十位各國前領導人、政要和國際組織負責人，以及一大批政商學界重量級嘉賓通過線上或線下方式出席年會。

▲▼年會召開期間，大陸國家緊急醫療救援隊進駐、周邊實施封鎖管制。（圖／記者陳政錄攝）

博鰲亞洲論壇2021年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，包括六項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。

根據已公開的參會嘉賓名單，包括有愛爾蘭、義大利、芬蘭、斯洛維尼亞、哥斯大黎加、菲律賓、日本、紐西蘭、巴基斯坦、俄羅斯、新加坡、泰國等多國前總統、前總理、前首相，以及十多個國家的高級官員將參會；企業界方面，有蘋果執行長庫克、特斯拉CEO馬斯克、日本豐田汽車公司會長內山田竹志、格力電器總裁董明珠、英特爾執行長格辛格等。

大陸參會官員方面，有香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、人行行長易綱、工信部長肖亞慶、財政部長劉昆、證監會副主席方星海、前人行行長周小川等。

▲兩岸共同市場基金會，往年都會率台灣工商界代表團赴陸參會。圖為蕭萬長和李克強於博鰲亞洲論壇2019年年會期間，進行第三次「蕭李會」。（圖／記者陳政錄攝）

台灣代表團方面，前副總統蕭萬長2002年首次參會後，他成立的兩岸共同市場基金會從2003年起，均會從台灣率工商團體代表參加，會見大陸國家領導人、進行兩岸企業家圓桌會議，但今年受疫情影響，基金會最後決定不率團赴陸，改參加部份線上會議。

對於今年博鰲的兩岸元素，大陸國台辦發言人在回答《ETtoday新聞雲》記者提問時表示，台灣出席的嘉賓較以往減少，這並不妨礙兩岸工商界利用這個平台獲取訊息，展開交流。他強調，兩岸經濟合作發展有很多渠道、很多方式，不會僅因為這次論壇沒有台灣方面的代表團參加就會受到影響。

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