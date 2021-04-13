基隆組頭不滿被贏錢亮衝鋒槍談判　同夥扣板機！賭客右膝中2槍

記者郭世賢／基隆報導

繼新北高雄發生槍擊案，基隆市也發生槍擊事件，12日下午1時許基隆警察局第四分局獲報，有民眾遭受槍傷就醫，經確認後由刑警大隊與第四分局共組專案小組，火速於12小時內迅速破案逮捕高男等3人，全案移送基隆地檢署偵辦，並追查槍枝來源，擴大偵辦幕後簽賭集團。

▲基隆簽賭組頭不滿被贏錢端出衝鋒槍，同夥開槍射傷賭客右膝中2槍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆外木山海域旁發生一起網路簽賭20多萬元糾紛，高姓組頭（21歲）與贏錢的吳男賭客相約談判破裂，吳男（30歲）一方帶開山刀等物，但高男一方火力更強大，攜帶多把槍枝。雙方談判破裂，高男、林男（27歲）、張（25歲）等3人分持烏滋衝鋒槍、改造手槍開槍，其中林男持改造手槍射中吳男膝蓋2槍，吳男被送醫治療。

警方立即組成專案小組，地毯式搜尋相關證物，專業鑑識人員到場採證還原現場，並擴大調閱監視器影像，在12小時內於13日凌晨逮捕高姓男子等3男到案，並查扣1把衝鋒槍、2把改造手槍、1把BB彈卡賓長槍等4把槍及毒品，全案依殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。

▲▼查扣1把衝鋒槍、2把改造手槍、1把BB彈卡賓長槍等4把槍及毒品。

吳姓男子遭犯嫌槍擊膝蓋受傷至醫院就醫，右膝有4處貫穿槍傷（疑中2槍），生命跡象穩定，吳男對案情支吾其詞不願透露實情，但專案小組主動積極偵辦，警方迅速在12小時內破案。

基隆警察局長林炎田13日上午前往警第四分局頒發破案獎金，慰勞同仁們徹夜辦案的辛勞，並表示警方迅速在12小時內逮捕嫌犯，對於暴力犯罪行為，必採取最高規格的查緝行動，並追查幕後集團擴大偵辦。對於任何挑釁公權力的不肖分子，展現警方嚴正執法、維護社會治安的決心。

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