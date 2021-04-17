▲響應世界地球日「樹造健康」，新北攜手OISCA貢寮植樹愛地球。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市為響應4月22日世界地球日，與國際產業精神文化促進會（OISCA）中華民國總會，結合2021世界地球日主題，在地球日前夕，於貢寮區環保公園辦理植樹推廣，現場與馬紹爾群島共和國艾芮瓊大使、索馬利蘭代表處穆姆德代表、巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處康德銘代表等多位外國使節及民眾一起種下120棵黃花風鈴木及200棵烏來杜鵑，用行動來樹造健康。

國際產業精神文化促進會中華民國總會理事長莊慶達指出，國際產業精神文化促進會（OISCA）於1961年創立，為具聯合國經濟社會理事會（ECOSOC）諮商地位之非政府組織，OISCA以「愛護地球、保育生態、發展經濟」為宗旨，台灣在1973年以中華民國總會名義加入，為OISCA全球36個會員國之一，而「樹造健康」是OISCA的重要計畫之一。

▲OISCA齊心種樹愛地球。

副市長劉和然指出，本次與OISCA合作的植樹活動是新北市響應世界地球日的系列工作之一，且新北市是臺灣第一個響應該會「樹造健康」計畫的政府單位，活動當日也將空拍照片上傳到聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）與國際接軌，對提升台灣國際形象深具意義。

17日串聯貢寮在地社團，與海洋大學及相關團隊合作，在貢寮環保公園種下常見景觀樹種黃花風鈴木及臺灣原生種烏來杜鵑，大家一起為愛護地球、保護海洋，盡一份心力，並以行動「修復我們的地球」。

▲大小朋友一起攜手種樹愛地球護海洋。

▲新北市府與OISCA合作種樹愛地球。

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