「新北第10屆工安獎」即日起受理報名　歡迎中小型事業單位參選

▲「新北第10屆工安獎」即日起受理報名。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞動檢查處即日起至4月30日止受理報名第10屆「新北市工安獎」選拔活動，勞檢處也鼓勵中小型事業單位參與，歡迎事業單位或勞安人員踴躍參選。得獎者除獲市府頒發獎項外，亦將擇優推薦參加全國「110年推行職業安全衛生優良單位及人員」評選爭取最高榮譽。

勞工局長陳瑞嘉表示，2021年針對獲頒公共工程特優獎的承造廠商，仍將比照往年繼續提供優惠獎勵措施，只要獲獎1年內參與市府各機關各項工程採購招標，即享有押標金、履約保證金或保固保證金減收50%的優惠，歡迎公共工程承造廠商踴躍報名參加。此外，今年針對僱用勞工人數30人以下之事業單位，將分組參選保障獲獎名額，以鼓勵中小型事業單位積極推動安全衛生業務。

勞檢處表示，為鼓勵積極推動職業安全衛生管理系統、責任照顧制度及參與政府活動的事業單位，本次選拔將針對通過TOSHMS驗證、對承攬商建立安全衛生管理責任及參與工安週等各項安全衛生宣導活動列入評選指標，希望透過表揚事業單位加強安全衛生管理及控制作業風險等積極作為，以創造友善、安全及健康的優質工作環境。相關參選資訊及表單，可至「新北勞動雲」下載參考，歡迎轄內工安優良廠商及推行人員踴躍報名參加。

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