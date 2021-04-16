男教授遭控性騷「性平會還清白」　他曝女學生目的！不忍了…告

▲謝姓教授開設的通識課程內，規劃2堂戶外教學，教案名稱就叫「老師，帶我出去玩！」。（圖／謝姓教授提供）

地方中心／高雄報導

高雄市某所大學謝姓男教授遭2名女學生指控性騷擾，指謝男跟女學生提及「要不要跟老師出去玩」等，校方隨即召開性平會，認定不構成性騷擾；但女學生事後又在Dcard上指控學校壓案、投訴教育部未獲回函等，謝教授表示，女學生甚至疑威脅他提高成績分數，而類似「指控老師性騷擾」的案件，在校內不只一起、形同濫訴，學生涉透過此方式達到個人目的已非頭一遭，他決定站出來，對2名女學生提告恐嚇、妨害名譽。

謝姓教授在上學期開設「生物多樣性」通識課，課堂間共規劃2次到桃園戶外授課時間，不料，2020年1月26日，謝姓教授突然接到校方通知，指稱有女學生控訴性騷擾，言詞包括：「要不要跟老師出去玩？」等語，校方在2天內召開性平會，最終認定不構成性騷擾，還謝姓教授一個清白。

▲▼女學生指控謝師常帶化石標本到校上課，還要學生觸摸觀察。（圖／謝姓教授提供）

不過2女學生事後又在Dcard上發文指控：「有沒有人跟我一樣在學校被老師性騷擾過」、「投訴過了但是根本沒有用..教育部也沒有要回函的意思，希望各位女生多多注意，某老師特別喜歡約女學生出去玩」，認為學校、教育部把案子壓下來。對此，謝姓教授也感到無奈：「學生竟然說學校把案子壓下來？根本就不是吃案，也不是不處理，是妳看到不服，妳就說學校壓案，投訴到教育部，他們怎麼可能沒有回函？」認為女學生說法是扭曲事實。

謝姓教授也拿出課程學習狀況評量表，這是由該堂60多名學生填寫表單並彙整而出，施測結果顯示，學生皆對課程教學方法及內容都給予肯定，具體評語包括：「我覺得上老師的課沒有壓力，又能了解到豐富多采的生物」、「老師人很好」、「老師會帶很多動物骨頭例如鯊魚、山羌、貝殼類、烏龜的實務教學，讓本來就喜歡生物的我增進不少知識」、「老師給予我的幫助很多，也帶我去參加很多校外活動和證照課程，讓我有更多機會看到不一樣的東西並且學習新的知識，是一位很棒的老師」等。

▲▼謝姓教授開設該堂課程，學生大多給予肯定評價，他認為不能以女學生片面說法凌駕其他學生意見。（圖／謝姓教授提供）

謝姓教授還提到，2020年底進行校務評鑑時，某評鑑委員特別提出，「本校有很多學生都利用性騷擾，達到一些目的，比如說成績或是個人其他目的」，該評鑑委員認為這種狀況太多、太奇怪，他和律師討論過後也覺得事情不單純，「有些人寫的評語都很好，為什麼只有這人會這樣，別人都不會？」

謝姓教授表示，性平會以認定不構成性騷擾，確實已還他清白，且就施測結果，也不能以2名女同學的片面說法就凌駕其他學生意見，且2名女學生事後還在網路論壇上對他提出不實指控，甚至疑威脅他，要提高成績分數，讓他決定不忍了，要提告2名女學生涉恐嚇及妨害名譽。

▲謝姓教授曾上過性平相關研習課程。（圖／謝姓教授提供）

「為什麼老師不能對學生做出指控？」謝姓教授說，評鑑委員都提出學校嚴重的問題，他認為，「不站出來，下一個就是你！」他也透露，校內也有其他老師受到這樣的不平待遇，而且這樣的性騷擾案件發生太多，已經是濫訴，學生看到報告結果不滿，又在外放話、做不實指控，這樣的狀況已經造成他身心不安。對此，校方表示，「針對教師及學生維護自身權益，校方予以尊重」。記者昨尚未聯繫上女學生，未取得相關回應。

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