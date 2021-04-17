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鳳山高中校慶變「黑色幽默」　學生靜坐提3訴求！教育局回應了

▲鳳山高中學生拉黑布條「拒絕接受不民主」，呼籲校方正視學生意見 。（圖／鳳山高中學生會提供）

▲鳳山高中學生拉黑布條「拒絕接受不民主」，呼籲校方正視學生意見 。（圖／鳳山高中學生會提供）

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄的國立鳳山高中17日舉行82周年校慶園遊會，但有學生不滿校方先前在防疫部分，對於是否開放校外人士進場產生意見分歧。學生認為，校方沒有將資訊合理公開，且拒絕理性溝通，甚至學務主任還對學生施壓，因此邀請校內學生到操場靜坐表達立場。對此，教育局也發出聲明。

【相關新聞】快訊／鳳山高中校慶變調！數百黑衣學生靜坐　籲校方給話語權

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▲▼鳳山高中園遊會變調，上百黑衣人靜坐操場表達不滿 。（圖／翻攝自IG）

▲鳳山高中園遊會變調，上百黑衣人靜坐操場表達不滿 。（圖／翻攝自IG）

高雄市教育局表示，衛生局於2021年3月31日函知本局防疫規定，「自4月1日起辦理大型活動（1000人以上）主辦單位須於21日前將『活動防疫計畫書』提報本府衛生局審核備查」。

教育局指出，鳳山高中校慶活動防疫計畫經函送本局初審後提報，衛生局給予該校活動一般性的防疫建議，如全程配戴口罩、不要邊走邊吃等，但經該校防疫小組會議決議，「不對外開放社區民眾參加」。

教育局強調，國立鳳山高中為教育部國教署管轄單位，雖非本局轄管，惟本局已主動聯繫鳳山高中，據此校方已與學生說明學校活動規劃評估過程，學生能初步理解學校想法，並且理性回饋，後續學校將再持續針對學生反映情事，予以尊重說明。

▲▼鳳山高中校慶爭議，學生透過「黑色幽默」活動表達對校方不滿。（圖／翻攝自IG）

▲鳳山高中校慶爭議，學生透過「黑色幽默」活動表達對校方不滿。（圖／翻攝自IG）

回顧這起事件，鳳山高中訂於4月17日舉辦校慶園遊會，但受限防疫規定，校方與學生討論「是否對放開放校外人士進場」的議題產生意見分歧。校方在4月7日舉行防疫說明會，會中提出「對外開放園遊會」、「不對外開放園遊會」及「取消」共3方案，學生投票結果為「對外開放園遊會」。

校方將防疫計畫提報至衛生局後，蔡姓學務主任卻以提報被刁難、防疫措施窒礙難行等理由，反駁學生所提出的解決方案；但有學生致電給高雄市衛生局疾管處，卻發現校方和衛生局說法有出入，後續學生仍持續蒐集意見與蔡姓學務主任對談，但卻無法獲得平等對談空間。

▲▼鳳山高中校慶爭議，學生透過「黑色幽默」活動表達對校方不滿。（圖／翻攝自IG）

▲鳳山高中校慶爭議，學生表達3訴求，希望守護學生民主。（圖／翻攝自IG）

學生會整理出校慶爭議，認為校方未將資訊合理公開透明化，產生學生與校方間「資訊不平等」，且校方逃避問題，致使學生無法透過適當管道爭取權益等，因此希望透過園遊會上的「黑色幽默」活動，向校方表達三點訴求，「一、立場公正，資訊對等！二、理性溝通，正視民主！三、要談話，不施壓！」希望校方能正視學生的意見。

▲鳳山高中學生拉黑布條「拒絕接受不民主」，呼籲校方正視學生意見 。（圖／鳳山高中學生會提供）

▲鳳山高中學生拉黑布條「拒絕接受不民主」，呼籲校方正視學生意見 。（圖／鳳山高中學生會提供）

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高雄鳳山高中黑衣人園遊會開放靜坐抗議訴求公平教育局

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