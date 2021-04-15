國道狂飆「追逐16公里」包抄攔截狠砸車！惡煞球棍3打1　警逮10人

▲張姓男子等人在竹田地磅站將余男車子攔下，並持棒球棍上前砸車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／屏東報導

國道三號屏東竹田段15日凌晨發生一包抄砸車事件！一名余姓男子疑似與人產生債務糾紛，雙方談不攏，余姓男子駕車逃跑，卻遭對方張姓男子等4人分別駕駛3輛車追車，雙方在國道上狂追16公里，最後余姓男子是在竹田地磅站被攔下砸車，警方獲報後趕抵現場，將4車10人全數帶回釐清案情。

▲張姓男子等人在竹田地磅站將余男車子攔下，並持棒球棍上前砸車。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件就發生在15日凌晨2點多，余姓男子疑似因債務問題，與張姓男子等4人約在萬丹派出所協商，未料協商不成，余姓男子便駕駛黑色BMW自行客車離開，張姓男子等4人則是分駕駛3部轎車尾隨在後，沿途張姓男子等人有揮手示意停車，不過余姓男子因害怕沒有停車。

余姓男子急駛上台88縣快速道路匯入國道3號北向，並以電話報案，雙方最後在屏東竹田地磅站相遇，張姓男子、、簡姓男子和童姓男子分別持棒球棍狠砸余姓男子所駕駛的BMW，前後至少砸了8次，余姓男子害怕便倒車，不過張姓男子等人又再追上狂砸車。

▲▼余姓男子的車被狂砸，玻璃裂成蜘蛛網狀，後座都是碎玻璃。（圖／記者許宥孺翻攝）

國道警方接獲報後，立即趕抵現場，並將4車10人帶回分隊，據了解，雙方疑似為行車糾紛才釀出這起事件，不過詳細案情恐怕不單純，警方正在釐清中。

▲嫌犯車輛後座藏有棒球棍。（圖／記者許宥孺翻攝）

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