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買菜途中老車「顧路」停路中央！　警合力推車還借手機神救援

▲廂型車熄火「顧路」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲廂型車熄火「顧路」，員警協助將車推到路邊  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

車子不慎在路中央「顧路」讓人好著急！高雄一名71歲的鍾姓老翁，日前正開車要去買菜時，開到一半車子突然在路中間熄火接著就發不動，恰巧遇到正在巡邏的員警，員警立即上前幫忙將車推到路旁，正要離開時老翁又發現沒帶手機，員警協助聯繫家人後，才安心離去。

▲廂型車熄火「顧路」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老翁急著向警方求救。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前鎮警分局瑞隆派出所員警日前巡邏行經轄內瑞春街上，見一輛廂型車停於路中央，一名神情慌張的男子見到員警不斷地揮手示意，原來是男子所駕駛的廂型車突然在路中間熄火「顧路」，不知該如何是好，員警見狀立刻上前幫忙，先協助男子將廂型車推移至路旁，恢復交通順暢。

▲廂型車熄火「顧路」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲廂型車熄火「顧路」，員警協助將車推到路邊 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名71歲的鐘姓老翁正要去買菜途中，開著廂型車行經瑞春街，未料廂型車突然熄火「顧路」，身上又未攜帶手機，無法即時報警及聯絡道路救援協助，正當他心急如焚時，瑞隆派出所警員葉萬華及謝昌益正巧巡邏經過見狀，立即上前了解，員警得知老翁是車輛「顧路」後，先請老翁上車控制方向盤，兩名員警在後方協助將的廂型車推至路旁，又將自己的手機借給老翁，協助與家人聯絡及道路救援，待老翁的家人到達現場後，才安心離去，老翁與他的家人不斷感謝員警的即時協助。

前鎮警分局呼籲大家，於駕駛車輛上路前，務必先檢查車輛的「五油四輪三水」，避免車輛於行駛途中突然故障，確保車主及其他用路人之安全。

時間對我們來說完全沒用！

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