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鈍器擊破玻璃已過時！鳳山娃娃機大盜利用「熱脹冷縮」輕鬆取物

▲▼ 男子利用熱脹冷縮的原理讓娃娃機台玻璃破裂取物 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄出現娃娃機大盜，利用熱脹冷縮的原理讓玻璃破碎取物。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／

高雄鳳山出現一名娃娃機大盜，他疑似事先準備了工具，利用「熱脹冷縮」的原理，讓玻璃破裂後取走物品。這起事件發生在今（17日）凌晨1點多，位在鳳山區建國路三段的夾娃娃機店場主向警方報案，指出有2個機台被破壞且取走放在裡面的物品，經調閱監視器，警方鎖定了一名穿深色外套、戴口罩的男子，現正全力追緝中。

▲▼ 男子利用熱脹冷縮的原理讓娃娃機台玻璃破裂取物 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄出現娃娃機大盜，利用熱脹冷縮的原理讓玻璃破碎取物。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，根據受害店家提供的監視器畫面，發現1名穿著深色外套的男子，在被破壞的機台前站立一陣子後離開，約3分鐘後玻璃就破裂毀損，在此過程中沒有其他民眾靠近機台，而男子看到玻璃碎裂後，就伸手竊取財物，一共得手小型3C產品還有紀念幣，共計價值約新台幣500元，男子得手後隨即離開。

警方近一步表示，根據店家的說法以及調閱的監視器畫面，初步排除男子使用鈍器破壞，疑似是以「熱脹冷縮」的方式讓玻璃碎裂後取物，至於男子手中的物品到底為何？為何可以達到這個效果？目前警方已通知採證小組到場採證，並請店場主到派出所製作筆錄，依據監視器畫面已鎖定一名男子身份，正積極查緝到案中。

▲▼ 男子利用熱脹冷縮的原理讓娃娃機台玻璃破裂取物 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄出現娃娃機大盜，利用熱脹冷縮的原理讓玻璃破碎取物。（圖／記者黃子倩翻攝）

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高雄鳳山區娃娃機熱脹冷縮取物警方監視器

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