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緬甸民主派自組「民族團結政府」　擁立翁山蘇姬擔任國務資政

▲▼緬甸反軍政府示威者舉三指禮。（圖／路透）

▲緬甸民主派人士，將成立民族團結政府（National Unity Government）。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

反抗緬甸軍政府統治的民主派人士，16日宣布成立民族團結政府（National Unity Government），目前組成的成員包括被罷黜的國會議員、反政變抗議人士、少數民族領袖，政府成立的目的，就是為了終結軍事統治，恢復民主制度，擁立翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi ）為國務資政，溫敏（Win Myint ），並積極尋求國際承認。但目前民族聯合政府擁立的兩人都在軟禁當中。

根據《路透社》報導，翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）旗下的政治領袖，一直試圖組織起來，向緬甸國內以及國際表示，他們才是合法的政府，而不是軍政府。緬甸資深民主運動領袖敏哥奈（Min Ko Naing）在一個10分鐘影片中宣告全國團結政府成立，「請歡迎這個人民政府。」

▲▼翁山蘇姬依然處於被軟禁的狀態。（圖／路透社）

▲雖然翁山蘇姬為國務資政，但她依然處於被軟禁的狀態。（圖／路透社）

緬甸軍方在2月1日發動政變，推翻執政5年的民選翁山蘇姬政府，至今始終陷入動盪之中，在此之前，翁山蘇姬政府才在去年11月的國會大選獲得壓倒性勝利，展開他們的第二任期。

緬甸爆發政變為止，至今已經有700人在軍政府的強力鎮壓中喪命。

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