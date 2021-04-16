烏龍一場？鐵板燒「龍蝦彈跳到死」挨批...老闆出面回應了！　

記者閔文昱／綜合報導

不少店家會端上活跳跳的海鮮，向顧客證實自己的食材相當新鮮。不過一名網友PO出一段「活龍蝦放上鐵板」的影片，讓許多人覺得根本已經到虐待動物的程度，「吃可以，但不應該這樣吃」。對此，店家也出面回應，其實整件事只是「誤會一場」。

▲網友PO出活龍蝦料理影片批評太殘忍。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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原PO昨（15）日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他追蹤的部落格到高雄某家鐵板燒消費，PO出龍蝦在鐵板上掙扎彈跳的畫面，只見龍蝦在鐵板上先是激動地不斷跳動、掙扎，到最後身體開始冒煙，漸漸不再移動，讓他馬上取消追蹤，認為這「不應該是商人拿來當新鮮賺錢的噱頭」。



對此，業者也出面回應，表示當天客人預訂龍蝦後，會先向他們展示，之後才會帶到後台處理，而影片中龍蝦在鐵板上彈跳的位置事實上並沒有火源，鐵板也並不會燙，因此當天的畫面是遭到了的曲解，加上旁邊剛好冒著白煙，才讓網友誤以為老闆是在「活煮煎龍蝦」。

▲業者出面否認「活煎龍蝦」。（圖／翻攝自東森新聞）

業者補充，龍蝦要烹煮前還要先對半取出內臟，鰲的部分也要先做處理，因此不可能直接現場放在鐵板上煎，喊冤「請大家不要再誤會了，開店三年第一次被這樣誤會，還被分享到臉書社團公審，還真的有點委屈，不能用這種15秒的影片就來斷定我們餐廳的烹調方式，這樣子對我們店家也是滿不公平的。」

▲業者指出，影片中的龍蝦位置並沒有火源。（圖／翻攝自東森新聞）

事實上，依照法律規定，活體的生物要進行烹煮其實只有有脊椎的動物會受到規範，因此屬於節肢動物的龍蝦若要直接放上煎台也並不違法，不過確實會造成道德及觀感不佳的問題。

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