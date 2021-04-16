　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵板燒「龍蝦彈跳到死」挨批...仲鐵板燒老闆出面回應了！　

記者閔文昱／綜合報導

不少店家會端上活跳跳的海鮮，向顧客證實自己的食材相當新鮮。不過一名網友PO出一段「活龍蝦放上鐵板」的影片，讓許多人覺得根本已經到虐待動物的程度，「吃可以，但不應該這樣吃」。對此，店家也出面回應，其實整件事只是「誤會一場」。

▲網友PO出活龍蝦料理影片批評太殘忍。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友PO出活龍蝦料理影片批評太殘忍。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO昨（15）日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他追蹤的部落格到高雄某家鐵板燒消費，PO出龍蝦在鐵板上掙扎彈跳的畫面，只見龍蝦在鐵板上先是激動地不斷跳動、掙扎，到最後身體開始冒煙，漸漸不再移動，讓他馬上取消追蹤，認為這「不應該是商人拿來當新鮮賺錢的噱頭」。

對此，業者也出面回應，表示當天客人預訂龍蝦後，會先向他們展示，之後才會帶到後台處理，而影片中龍蝦在鐵板上彈跳的位置事實上並沒有火源，鐵板也並不會燙，因此當天的畫面是遭到了的曲解，加上旁邊剛好冒著白煙，才讓網友誤以為老闆是在「活煮煎龍蝦」。

▲▼業者出面否認「活煎龍蝦」。（圖／翻攝自東森新聞）

▲業者出面否認「活煎龍蝦」。（圖／翻攝自東森新聞）

業者補充，龍蝦要烹煮前還要先對半取出內臟，鰲的部分也要先做處理，因此不可能直接現場放在鐵板上煎，喊冤「請大家不要再誤會了，開店三年第一次被這樣誤會，還被分享到臉書社團公審，還真的有點委屈，不能用這種15秒的影片就來斷定我們餐廳的烹調方式，這樣子對我們店家也是滿不公平的。」

▲▼業者出面否認「活煎龍蝦」。（圖／翻攝自東森新聞）

▲業者指出，影片中的龍蝦位置並沒有火源。（圖／翻攝自東森新聞）

事實上，依照法律規定，活體的生物要進行烹煮其實只有有脊椎的動物會受到規範，因此屬於節肢動物的龍蝦若要直接放上煎台也並不違法，不過確實會造成道德及觀感不佳的問題。

► Apple AirPods Pro搭無線充電盒，特價5990

ET快訊
熱菜放涼才能冰？　5大冰箱使用NG行為曝
美魔女「挺出雪乳」　2個月榨420人...男客腿軟
鐵板燒「龍蝦彈跳到死」挨轟　老闆出面回應
快訊／大樂透頭獎1.27億一注獨得！獎落這縣市
正妹主播「素顏模樣」曝　臉上細紋現形驚呼：好可怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏龍一場？鐵板燒「龍蝦彈跳到死」挨批...老闆出面回應了！　

適合懶人的高效工作術！　他揭曉「4年開百家分店」的秘訣

正妹勞檢員「比基尼甜笑」登表特板　網暴動：想檢舉公司！

桃園市宣布：即起「全日減壓供水」　石門水庫蓄水量剩27.6%.

「共匪同路人」建翡翠水庫？　官方碑文揭：他曾被攻訐陰謀水洗台北

快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元

日本人「愛抽菸、吃重鹹」卻超長壽？　網曝關鍵：多走路

花蓮靈魂搬上台北！七星潭石頭、神秘物件　2021台灣文博會展出

最新預測舒力基路徑「明顯西修」　下周關鍵角度一變有望甩雨

太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

烏龍一場？鐵板燒「龍蝦彈跳到死」挨批...老闆出面回應了！　

適合懶人的高效工作術！　他揭曉「4年開百家分店」的秘訣

正妹勞檢員「比基尼甜笑」登表特板　網暴動：想檢舉公司！

桃園市宣布：即起「全日減壓供水」　石門水庫蓄水量剩27.6%.

「共匪同路人」建翡翠水庫？　官方碑文揭：他曾被攻訐陰謀水洗台北

快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元

日本人「愛抽菸、吃重鹹」卻超長壽？　網曝關鍵：多走路

花蓮靈魂搬上台北！七星潭石頭、神秘物件　2021台灣文博會展出

最新預測舒力基路徑「明顯西修」　下周關鍵角度一變有望甩雨

太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

美財政部未列台灣為操縱匯率國　6頁篇幅解析台灣經貿局勢

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

日本車站改名「名偵探柯南站」　網驚不吉利：我還是搭公車好了

萊福力終於勝投　林威助：還不是原來的他

連11年營收寫新高　台積電：能掌握未來幾年產業大趨勢成長

狀態好到不科學！天心保養做好「4件事」，養出逆天美貌

李義祥釀禍過程曝光　花檢將續追台鐵發包有無不法

許基宏衝刺到三壘觸殺跑者　林威助：很正確守備

5月第二個禮拜天是美國節日　資深影視人號召催生「台灣母親節」

萊福力止敗笑言：第一年更慘　點名林泓育球不彈能照轟

生活熱門新聞

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

活龍蝦鐵板料理！在眼前掙扎到死　網友不忍看

兒半夜高燒衝急診　醫問1句嚇壞爸：想退掛

好市多2大媽「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了

PO「哺乳照」遭批　醫、國健署力挺

致死率100%媽祖說會活！重病妹長到7歲

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

活龍蝦鐵板彈跳到死　客人出面了

台中妹嗆台北不會共體時艱！北部人1句話被讚爆

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

更多熱門

相關新聞

即／台中查獲首例瘦肉精超標　楓康遭罰12萬元

即／台中查獲首例瘦肉精超標　楓康遭罰12萬元

中央從元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，但台中市政府從元旦起即加強抽驗市面肉品，台中市食品藥物安全處日前抽驗楓康超市台中沙鹿店，其中一件美國冷藏牛腱產品今（16）日確定檢出萊克多巴胺超過法定限量標準，已違反食品安全衛生管理法，市府依法開罰12萬元，並要求業者研擬退費機制、公告給消費者。

活龍蝦鐵板彈跳到死　客人出面了

活龍蝦鐵板彈跳到死　客人出面了

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

最重才7年！李義祥害死49條無辜性命

最重才7年！李義祥害死49條無辜性命

殉職司機員入祀忠烈祠　母親首露面謝各界

殉職司機員入祀忠烈祠　母親首露面謝各界

關鍵字：

龍蝦鐵板燒彈跳到死誤會仲鐵板燒活煎影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

快訊／何孟遠宣布退出《全明星》！

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面