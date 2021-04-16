快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元

▲台中首查獲首例含肉品瘦肉精超標，楓康超市遭罰12萬元。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

中央從元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，但台中市政府從元旦起即加強抽驗市面肉品，台中市食品藥物安全處日前抽驗楓康超市台中沙鹿店，其中一件美國冷藏牛腱產品今（16）日確定檢出萊克多巴胺0.02ppm，超過法定限量標準0.01 ppm，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項，市府依法開罰12萬元，並要求業者研擬退費機制、公告給消費者。

台中市食安處指出，楓康總公司統一向台北市供應商採購「美國冷藏牛腱」共199公斤，進貨時均請供應商提供瘦肉精檢驗結果合格報告，而此批肉品為完整真空包裝冷藏肉品，先前無分切即直接分配到各分店販售，目前各分店架上已經沒有這批違規產品，市府要求該公司立即研擬退費機制，並於公司網站及各分店公告，並移請源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦。

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衛生局長曾梓展表示，截至3月底止，台中主動出擊查驗肉品共1萬1062件，包括標示查核7749件、瘦肉精快篩2346件，另有967件牛豬肉品進一步檢驗，含此案共計檢出17件牛肉產品含有萊克多巴胺，雖有16件數值均低於法規限值，但仍一律公告於「台中市萊豬牛宣導專區」。

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