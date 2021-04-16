黎智英被判20個月徒刑　府院：北京當局侵害香港民主及人權

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）



政治中心／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英與民主黨創黨主席李柱銘等9人，因「818」及「831」兩場非法集會，被裁定組織及參與非法集結罪成立，分別遭判判12個月及8個月徒刑。對此，總統府及行政院隨即發表聲明，譴責北京當局侵害香港的民主及人權。

總統府發言人張惇涵表示，我們對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，再次表達高度遺憾和譴責，而這項判決，無疑將使得香港人民集會遊行的權利受到大幅限縮。

張惇涵表示，人權是普世價值，打壓無法阻止人民自由的意志。我們也要再次呼籲北京當局，正視香港人民的主流民意，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能化解爭議，讓香港社會回歸平靜。而民主的台灣會持續撐香港、挺香港人、挺普世價值。

行政院發言人羅秉成表示，中國向來漠視人權，自毀一國兩制的承諾，踐踏香港的自由民主，世界各主要國家已一再加以譴責、抨擊，而我們台灣有主權，也重視人權；人民愛好和平，也珍惜自由，才有今天的民主台灣。

羅秉成表示，看到媒體報導香港將爭取自由民主的黎智英先生等人定罪判刑，深表同情與遺憾，更要再次譴責北京當局罔顧、壓迫港人爭取民主與自由的決心。而此事也讓台灣人民更加戒慎警惕，若有一天不幸被中國併吞，那台灣勢將淪為今日的香港，任人宰割。只有全國人民團結一致，堅持民主自由，堅守人權價值，才不會讓企圖以各種方式併吞台灣的中國得逞。