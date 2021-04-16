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綠營問蔣萬安、陳以信：為何不當面向美方提「反美豬公投」？

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 國民黨團議場門口等入場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌日前赴立法院專案報告美豬美牛，國民黨團議場門口等入場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團15日與跨黨派藍、綠、白立委會晤，不過本來抱持強烈「反美豬」態度的國民黨籍立委，在本會議中全場未提此事。對此，民進黨16日表示，想請與會的國民黨立委陳以信、蔣萬安向社會說明，是不敢提？還是不認同國民黨反美豬主張？

據悉，陶德在這場會晤前，開宗明義表示，他是代表美國總統拜登（Joe Biden）來台訪問，希望能在這次會議中，聽取台灣各方、各黨派不同的聲音，而他也會把這些建議帶回給美國政府。

不過，根據諸多與會人士證實，會中國民黨籍立委，包括陳以信與身為衛環委員會的蔣萬安，全場未主動或被動談及美豬議題；而美方也未主動討論此事。

對此，民進黨表示，蔣萬安、陳以信都沒有當面提出政黨所反對的「反美豬開放」的立場，也沒有向美方提及他們推動的「反美豬公投」，想問這兩位委員，是本身不認同國民黨反美豬主張？覺得沒有正當性？還是不敢當面提出？希望他們能跟社會大眾說明。

綠營人士表示，報導載明，陶德在這場會晤中直接表明，他代表美國總統拜登，希望聽取台灣各方建言，他會帶回給美國政府；言下之意，美方這次訪問台灣，並不像國民黨主席江啟臣所指控的，不跟台灣的在野黨交流。

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