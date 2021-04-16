遭爆稱「台灣年輕人沒國際觀」　陳以信怒斥：民進黨別塞話給我！

▲陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國前參議員陶德組成非官方代表團訪台，昨與朝野立委會晤，然而，有民進黨立委轉述會議內容，指國民黨立委陳以信向美方表示，台灣年輕人缺乏國際觀，對此，陳以信在臉書痛批，「請民進黨立委不要塞話給我！」

陳以信表示當時話題談到對台灣年輕人看法，旁邊的民進黨立委先說到「台灣年輕人對美國了解比較少」，接著輪到他回答時才說，「他們對美國了解比較少，對中國大陸的了解也比較少。而矛盾的是，他們不怕兩岸衝突，但又不願當兵」，語畢後，美國人都笑了，而另一位民進黨立委，便搶著解釋年輕人懂香港，才會投票給蔡英文云云。

陳以信強調，自己根本沒說過「缺乏國際觀」這句話，而事實上，昨天對話全程使用英文，還真想不出來「缺乏國際觀」的英文要怎麼說，更反問「可以請問塞我話的民進黨立委，這句英文到底要怎麼說嗎？」

陶德一行人15日17時在萬豪酒店與6名朝野立委會晤，出席立委包括國民黨立委蔣萬安、陳以信、民進黨立委羅致政、民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐。

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