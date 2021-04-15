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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳以信向陶德稱「台灣年輕人沒國際觀」　蔡沐霖酸：精彩演出！

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政總質詢 國是論壇 李貴敏 陳以信 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪問，15日下午與跨黨派立委會晤。民進黨青年部主任蔡沐霖在臉書揭露，國民黨立委陳以信在這場會晤中向美方表示，台灣的年輕人對美國認識太少、對中國不了解，缺乏國際觀，不怕兩岸衝突但不願當兵。

蔡沐霖在臉書提出媒體消息，內容指出，在傍晚的會晤中，美方代表團詢問台灣的年輕人對於兩岸問題的看法時，國民黨籍的立委陳以信向美方表示，台灣年輕人對美國認識太少、對中國不了解，缺乏國際觀，不怕兩岸衝突，但也不願意當兵。

對此，蔡沐霖在臉書表示，「想知道年輕人為何不支持國民黨？千萬不要錯過陳以信的精彩演出！」他也在文中標註，「你用什麼方式看待年輕人」、「年輕人就用什麼方式回你」。

據了解，在美方也好奇台灣的年輕人在「兩岸議題」上的看法，民進黨出席的立委羅致政、王定宇都有表達看法。羅致政向美方表示，總統蔡英文當選不是只對蔡英文的支持，同時也是對中國大陸表達反對立場，且年輕人關心香港議題，代表年輕人有在關注國際性議題。

據悉，陶德一行人下午5時左右抵達萬豪酒店，與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，而陶德在會晤一開始，就跟所有出席立委們表示，希望大家能盡量提供各方看法，他會將這件建議與看法帶回去美國跟拜登報告。

不過據與會人士轉述，會中包括國民黨立委、同時也是衛環委員會的蔣萬安、陳以信2人在內，都未有提及國民黨近日大力反對的「美豬」開放進口的議題，而美方人員也都未主動提起此事。

▼美國資深前參議員陶德。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

▲▼陶德進總統府與蔡英文會晤，對於太魯閣號事故表示哀悼。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

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