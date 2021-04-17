陳以信稱「年輕人不想當兵」挨批　徐巧芯：說出國王沒穿衣的事實





▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委陳以信日前在會見美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團時，稱「台灣年輕人不怕兩岸發生衝突，但大多又不願意當兵」，引發爭議。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，陳以信是國王的新衣故事裡的小孩，說出了國王沒穿衣服的事實而已。

徐巧芯於臉書發文表示，根據去年10月做的民調顯示，18-19歲族群雖高達96％表示願上戰場，但有87%不願恢復徵兵制。

徐巧芯強調，民進黨該做的不該是鴕鳥心態、裝作沒這回事，而是應用盡方式鼓勵年輕人當兵，甚至調整政策，要求年輕人不分男女都必須盡國民服兵役的義務，不要以為現在4個月的軍事訓練役就足夠上場應戰，也不要只敢找早已退伍多年的男性來教召以美化數字。

徐巧芯直言，這次前聯邦參議員陶德率團訪台與蔡總統餐敘，期間國防部長邱國正也在席，外界雖有不少解讀為美方可能想談軍售案，或者送暖給民進黨政府。但是，就她的觀察，可能是給邱國正出了一個考題。

徐巧芯說，民進黨總說台灣要當刺蝟，但不能只有刺蝟的刺，刺蝟本身卻不知道該怎麼應對。一定要先面對事實，才有辦法制定相對應的策略予以落實。





▲漢光34號演習。（資料照／記者李毓康攝）