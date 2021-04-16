▲基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心，16日所有牛隻進行疫苗注射。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

台灣國內首次爆發牛結節疹疫情，基隆市長林右昌指示，基隆市政府15日晚間7時成立「基隆市牛結節疹疫情災害應變中心」，暫採三級開設並於動物保護防疫所辦公室掛牌，因應各項防疫作為。動保所已於至畜衛所領取疫苗，16日由獸醫師針對基隆市所有牛隻進行疫苗注射，確保防疫全面提升防災應變能力。

14日新北市政府動保處接獲林口區陳姓養牛業者通報，該場所內飼養130頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，經採樣後送行政院農業委員會家畜衛生試驗所（簡稱：畜衛所）於15日確診為牛結節疹，為全面提升防災應變能力。

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▲基隆動保所成立牛結節疹疫情災害應變中心，暫採三級開設並於動物保護防疫所辦公室掛牌。

自2020年7月國內金門縣牛隻確診牛結節疹病例，迄2020年9月2日撲殺269頭牛隻，並緊急完成全數牛隻疫苗注射，始於2020年10月1日解除該縣牛隻輸台管制，而牛結節疹即透過蚊子、刺蠅、壁蝨等蚊蟲傳播痘病毒引起之疾病，屬甲類動物傳染病，但非人畜共通傳染病，只會感染牛、水牛。

林右昌指示，一旦基隆市爆發疫情，將採一級開設，由本府各局處依災害防救法進駐位於消防局的災害應變中心，市長亦將進駐擔任指揮官，目前仍要求動保所應加強國內疫情掌控，並請各局處加強宣導，以阻絕疫情蔓延。

▲基隆動保所已於至畜衛所領取疫苗，16日由獸醫師針對基隆市所有牛隻進行疫苗注射。

產業發展處處長黃健峰表示，15日中央已成立應變中心並指示縣市政府應同步成立地方應變中心，市府已依中央指示並依林市長指示成立，並說明基隆市目前沒有養牛戶，若有發現違法放牧，將要求限期移置合法處所並配合防疫要求，不配合者將予以重罰，確保防疫滴水不漏。

黃健峰說，牛結節疹，為牛的痘病毒疾病，其特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，有時甚至會死亡。該疾病具有重要經濟影響，會造成暫時性產乳量下降、公牛暫時或永久不育，並會因繼發性細菌感染而死亡。

基隆市政府再次呼籲養畜禽畜主，若有發現動物有異常或死亡情形，應立即、主動通報各區公所及動保所電話：02-2428-0677，未主動通報者處最高處100萬元罰鍰，撲殺的動物也不予補償。

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