　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心　16日所有牛隻進行疫苗注射

▲基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心 16日所有牛隻進行疫苗注射。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心，16日所有牛隻進行疫苗注射。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣國內首次爆發牛結節疹疫情，基隆市長林右昌指示，基隆市政府15日晚間7時成立「基隆市牛結節疹疫情災害應變中心」，暫採三級開設並於動物保護防疫所辦公室掛牌，因應各項防疫作為。動保所已於至畜衛所領取疫苗，16日由獸醫師針對基隆市所有牛隻進行疫苗注射，確保防疫全面提升防災應變能力。

14日新北市政府動保處接獲林口區陳姓養牛業者通報，該場所內飼養130頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，經採樣後送行政院農業委員會家畜衛生試驗所（簡稱：畜衛所）於15日確診為牛結節疹，為全面提升防災應變能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心 16日所有牛隻進行疫苗注射。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆動保所成立牛結節疹疫情災害應變中心，暫採三級開設並於動物保護防疫所辦公室掛牌。

自2020年7月國內金門縣牛隻確診牛結節疹病例，迄2020年9月2日撲殺269頭牛隻，並緊急完成全數牛隻疫苗注射，始於2020年10月1日解除該縣牛隻輸台管制，而牛結節疹即透過蚊子、刺蠅、壁蝨等蚊蟲傳播痘病毒引起之疾病，屬甲類動物傳染病，但非人畜共通傳染病，只會感染牛、水牛。

林右昌指示，一旦基隆市爆發疫情，將採一級開設，由本府各局處依災害防救法進駐位於消防局的災害應變中心，市長亦將進駐擔任指揮官，目前仍要求動保所應加強國內疫情掌控，並請各局處加強宣導，以阻絕疫情蔓延。

▲基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心 16日所有牛隻進行疫苗注射。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆動保所已於至畜衛所領取疫苗，16日由獸醫師針對基隆市所有牛隻進行疫苗注射。

產業發展處處長黃健峰表示，15日中央已成立應變中心並指示縣市政府應同步成立地方應變中心，市府已依中央指示並依林市長指示成立，並說明基隆市目前沒有養牛戶，若有發現違法放牧，將要求限期移置合法處所並配合防疫要求，不配合者將予以重罰，確保防疫滴水不漏。

黃健峰說，牛結節疹，為牛的痘病毒疾病，其特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，有時甚至會死亡。該疾病具有重要經濟影響，會造成暫時性產乳量下降、公牛暫時或永久不育，並會因繼發性細菌感染而死亡。

基隆市政府再次呼籲養畜禽畜主，若有發現動物有異常或死亡情形，應立即、主動通報各區公所及動保所電話：02-2428-0677，未主動通報者處最高處100萬元罰鍰，撲殺的動物也不予補償。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

張鮭魚之夢181公里外改回原名　基隆戶政所：非本地人3次機會用完

基隆男開車遭攔阻發狠輾死！真相曝光　「正當防衛」逆轉無罪

基隆組頭不滿被贏錢亮衝鋒槍談判　同夥扣板機！賭客右膝中2槍

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！

ET快訊
快訊／李義祥過失致死起訴全文曝！花檢5474字還原案發經過
快訊／嘉義女陳屍租屋處！房東破門驚見「滿身瘀青」全裸躺床
快訊／美FedEx大規模槍擊8死60傷　槍手朝人群掃射後自盡
都是小三？采子和「愷樂、謝忻」差在哪　網揭關鍵：讓人看不起
花旗動卡率逾8成卻砍消金業務！銀行專家、信用卡達人揭關鍵
14歲少女夜衝撞樹亡影片曝！後座21歲車主噴飛重傷...涉過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

好市多2大媽來回走「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了！一票苦主氣死

都是小三？采子和「愷樂、謝忻」差在哪　網揭1關鍵：讓人看不起

基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心　16日所有牛隻進行疫苗注射

長榮航空獲頒「安全旅遊戳記認證」　接軌國際旅遊接待服務鏈

小四兒生字作業「拿不到甲上」！媽PO文求癥結點　網一看慚愧了

嘴甜的孩子得人疼！3種情況「這樣回」保證人見人愛

本島爆牛結節疹！金門「第2劑LSD疫苗」已完成60%：牛免疫力良好

自費AZ疫苗31家「旅醫責任醫院」可打　下週一10時起開放預約

AZ疫苗接種「突破3萬人」　昨增12例非嚴重不良事件通報

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

好市多2大媽來回走「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了！一票苦主氣死

都是小三？采子和「愷樂、謝忻」差在哪　網揭1關鍵：讓人看不起

基隆成立牛結節疹疫情災害應變中心　16日所有牛隻進行疫苗注射

長榮航空獲頒「安全旅遊戳記認證」　接軌國際旅遊接待服務鏈

小四兒生字作業「拿不到甲上」！媽PO文求癥結點　網一看慚愧了

嘴甜的孩子得人疼！3種情況「這樣回」保證人見人愛

本島爆牛結節疹！金門「第2劑LSD疫苗」已完成60%：牛免疫力良好

自費AZ疫苗31家「旅醫責任醫院」可打　下週一10時起開放預約

AZ疫苗接種「突破3萬人」　昨增12例非嚴重不良事件通報

彰化火車站前發了！50年郵局退休　合作國賓打造新影城

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

長髮妹吹完頭髮「滿地都毛」超崩潰　網曝1物神解救：根本天堂

快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

想要巨鵰！2男互把「痔瘡藥膏」打入陰莖　整根腫爆GG了

快訊／李義祥過失致死起訴全文曝！花檢5474字還原案發經過

WeCare「當側翼」噤聲治安問題　國民黨勸改名「WhoCares高雄」

再這樣愛亂跑出門就毀這個家！　阿瑪奴才3招守護後宮和平

范冰冰大橘裝出席「舞台只站得下4人」　形象重創後活動規格差很大

SWAG「北捷啪啪啪」系列慘了！　巨乳女優「愛子」遭刑事局約談

生活熱門新聞

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

PO「哺乳照」遭批　醫、國健署力挺

兒半夜高燒衝急診　醫問1句嚇壞爸：想退掛

致死率100%媽祖說會活！重病妹長到7歲

活龍蝦鐵板料理！在眼前掙扎到死　網友不忍看

台中妹嗆台北不會共體時艱！北部人1句話被讚爆

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

綠色乖乖紅到國外　BBC揭台灣神奇用法

2年前門太小…白沙屯媽衝進車行停駕

1年35萬賺到500萬　他公開All in紀錄

更多熱門

相關新聞

消防員完勝火場...沒遭火焚右手卻長2鴿子蛋水泡

消防員完勝火場...沒遭火焚右手卻長2鴿子蛋水泡

基隆市信義區一間安親班12日傍晚發生火警，一名林姓消防員在火場灌救時，右手背遭燙傷右手背，靠近食指、無名指關節處，2顆有如「鴿子蛋」大小水泡，目前已做燒燙傷醫療處理。消防署特別派員慰問林員，肯定他與其他同仁奮勇執勤，及時滅火讓災情不再擴大。

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

即／小黃運將突變換車道　公車閃避不及撞斷路燈

即／小黃運將突變換車道　公車閃避不及撞斷路燈

基隆要塞司令官邸夜間點燈　週末開放自由參觀

基隆要塞司令官邸夜間點燈　週末開放自由參觀

關鍵字：

基隆牛結節害應變中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面