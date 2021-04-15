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消防員完勝火場...沒遭火焚右手卻長2「鴿子蛋」水泡　原因很科學

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區一間安親班12日傍晚發生火警，一名林姓消防員在火場灌救時，右手背遭燙傷右手背，靠近食指、無名指關節處，2顆水泡有如「鴿子蛋」大小，目前已做燒燙傷醫療處理。消防署特別派員慰問林員，肯定他與其他同仁奮勇執勤，及時滅火讓災情不再擴大。

▲基隆消防員勇猛衝火場滅火遭燙傷 右手背起2大水泡如「鵪鶉蛋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防員勇猛衝火場滅火遭燙傷，右手背起2大水泡如「鴿子蛋」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局12日傍晚6時2分接獲通報，正義路2巷（國寶山莊）一間安親班竄出火光，立即派遣5個消防分隊計15車35人，由第一大隊副大隊長蘇元鏞指揮搶救，警消趕抵後，發現建物4樓有火煙冒出，立即出水搶救中，不到30分鐘將火勢完全撲滅。

林姓消防員在火場灑水，後來察覺右頸、右手遭「熱輻射」隔空燒傷，火勢撲滅後撤出火場，同仁幫忙淋冷水降溫，林員發現右手食指、無名指關節處，2處起小水泡無礙，沒有就醫。但隔天發現手背2顆水泡「不斷長大」達約直徑2、3公分。

▲基隆民宅火起！濃煙狂竄 打火兄弟急灌救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林姓消防員在火場灑水，後來察覺右頸、右手遭「熱輻射」燒傷，火勢撲滅後撤出火場。

基隆市消防局長陳龍輝囑咐林員到醫院治療包紮，照顧好傷口以免感染。林員經治療已無大礙，消防署官員也到基隆表達慰問。陳龍輝說，林員12日出勤時，未使用新的消防手套，穿戴早期所發放消防手套，因磨損降低防護力。

陳龍輝表示，消防救災面臨高風險場域，各地不時會傳出消防員出勤受傷情況產生；未來除藉由訓練提升第一線人員克服潛在危險能力，透過此案例來宣導提醒消防員採蹲低姿勢開啟房門等準則，盡量減免受到火煙及輻射熱等危害。

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