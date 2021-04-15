「水庫又滿了！」基隆人一年下200天雨　怒喊：憑什麼要我限水？

▲北部有許多縣市都常常下雨。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中、苗栗和北彰化地區已開始實施供五停二的限水制度，因此日前就有一名台中女網友忍不住直呼，他們現在根本被當成「次等公民」了。對此，住在基隆的網友就表示，他們住的地方有200天在下雨，「憑什麼要我們限水？」

本站曾報導《大台北地區沒限水 台中妹看「供五停二」氣炸：我們次等公民？》，內文提到，一名住在台中的女網友因不滿台灣面臨缺水問題時，其他有資源的地方不用「共體時艱」，讓他們被限水，因而發文怒轟「中部地區似乎被視為『次等公民』！」

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「水庫又滿了！」就有男網友在Dcard上發文回擊，表示自己是基隆人，一年會淋雨大概200天，沒有要求水費降價就不錯了，「憑什麼要我們限水？」他還舉例，像是在基隆的西勢水庫雖容量不大，但也是終年水量豐沛。

▲基隆人發文回擊台中妹。（圖／翻攝自Dcard）

有網友就在貼文底下表示贊同，直呼「基隆真的是一年下了200天的雨，怎麼不自己搬來住？你來忍受看看衣服都要除濕機才有辦法乾的日子，再來跟我講說要不要一起限水」、「中南部在陽光浴時，我在得香港腳」、「淡水也是」。

此外，也有網友以「有多少人不知道台灣正在缺水」為題發文，提到希望台人不要浪費水，不論資源充不充足，都應該要好好珍惜。對此，就引來不少網友留言表示，「我們一年內有三分之二的日子都在淋雨，這是我們熬過這些淋雨的日子來的，憑什麼我們不能洗車、玩水呢」、「南部人在那邊炫耀天氣的時候我們在淋雨，南部人在那邊天天好熱的時候我們還在淋雨，現在南部人都沒水了開始說北部人也要節水」。

不過，也有人緩頰，表示「在這缺水時刻製造區域對立，真不曉得你們這些人在想什麼」、「缺水的問題不用製造區域對立吧」。

▼有網友認為無論缺水與否，都要好好珍惜資源。（圖／翻攝自Dcard）