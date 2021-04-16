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荒廢近50年！北海道小學「被樹吞沒」　網驚：像極了天空之城

▲▼廢墟,美唄市立沼東小學。（圖／翻攝自Google Maps）

▲隱身在樹林中的北海道美唄市立沼東小學。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳怡靜／綜合報導

近年來掀起一股秘境探險風潮，年久失修的廢棄建築彷彿披上一層神秘面紗。日本攝影師野口恭平近日拍下，北海道一座隱身在樹林中的廢棄小學，圓頂的建築設計，四周有樹林環繞，也讓網友們直呼，超像吉卜力動畫「天空之城」的場景，「美到太不真實」。

據日本媒體「Jタウンネット」報導，野口恭平在推特上分享一系列攝影作品，他在北海道美唄市山區中，發現一整座圓形設計的廢棄小學，這所學校原先是「美唄市立沼東小學」，創立於1906年，由於附近有座礦場，在全盛時期全校共有1570名學生，不過隨著礦業衰落，在1974年決定閉校，至今成為一座廢墟。

野口表示，他在2013年就有造訪過這裡，不過現在他擁有一台空拍機，可以從高空進行多角度拍攝，於是決定舊地重遊，建築物的一樓被積水所淹，難以進入拍攝。從高空俯瞰，這所建築物似乎完全和大自然融為一體，帶有神祕的氛圍和美感。

▲▼廢墟,美唄市立沼東小學。（圖／翻攝自廢墟檢索地圖）

▲美唄市立沼東小學被列入日本的廢墟檢索地圖中。（圖／翻攝自廢墟檢索地圖）

照片一出，立刻引起網友讚嘆，「這些照片太美了」、「好神秘的地方」、「像是漂浮在森林中的ラピュタ（電影「天空之城」中的天空城市）」，不過也有人認為，「北海道的森林其實蠻危險，感覺會有熊出沒」、「這場景感覺會出現在恐怖遊戲中」。

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