台南廢墟探險一半！真撞見白骨骷顱屍　2.6萬人半夜看傻…鼻酸了

▲台南廢墟探險驚見無名骷顱。（合成圖／翻攝自Facebook／鄉村天地直播台、記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、董美琪／綜合報導

一群網友6日凌晨到台南一間荒廢房子探險，沒想到進入一間廁所時，驚見一具骷顱白骨屍，身穿長袖長褲、手戴著佛珠，身旁擺著金剛經，還有燒過的木炭，疑燒炭自殺身亡，洗手台上還留有遺書。現場直播主激動報警，並表示「這應該有死半年以上」，並立刻找人準備金紙。直播到6日凌晨2點已有2.6萬次觀看，近5000則留言。

網友表示，據當地人說曾經有發現藏屍事件，因此半夜帶人到台南龍崎一處廢墟探險初體驗，沒想到第一次就真的遇到了，「一進來就有味道了啦」，直播主看著現場說，「不要破壞現場！」他表示，死者是一名男子，目測約有175公分，皮鞋擺放整齊，身旁還有金剛經，「應該是冬天發生」，最後還發現洗手台上擺有身分證、駕照及寫有「善心人士啟」的遺書。

▲洗手台上留有遺書。（圖／翻攝自Facebook／鄉村天地直播台）



由於如果沒有這些人到場探險，死者遺體不知多久才會被人發現，對此網友也紛紛表示，「一路好走，阿彌陀佛」、「大哥會感謝的」、「好心會有好報」、「大哥一路好走」、「大哥感覺是很有禮貌的人」。目前台南市歸仁分局員警已到場處理，詳細案情仍待進一步調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995