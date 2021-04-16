快訊／組織及參與非法集會　黎智英判12個月徒刑

▲香港壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英與民主黨創黨主席李柱銘等9人於2019年參與維園「8.18流水式集會」而被裁定組織及參與非法集結罪成，西九龍裁判法院於今（16）日宣判。其中，黎智英因4案纏身，一早便乘坐囚車抵達法庭聆聽其中兩起非法集結案宣判，經法官裁定，黎智英遭判12個月徒刑。

綜合港媒報導，押解黎智英的鐵甲威龍囚車在上午約9時27分抵達西九龍法院，與庭外聚集民眾擦身而過。黎智英主要就4起案件到法庭應訊及聽判，包括2019年8月18日及8月31日2起未經批准集結案的判刑及分別被控違反港區《國安法》和欺詐案的提訊。

▲香港前立法會議員李卓人及何俊仁到庭聆聽宣判。（圖／路透）

據了解，包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘及區諾軒等9人因參與維園「8.18流水式集會」，被港府以組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪提出控訴。

2019年8月18日在維多利亞公園舉行的集會是由香港民陣發起，由於港警並未同意民陣的申請，因此民陣一度要求參與民眾「離開或（再去）維園集會」，以規避政府規定。不過發起人民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英及立法會前議員吳靄儀等人，仍被控組織及參與未經批准集結兩罪。

