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太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友PO出活龍蝦料理影片批評太殘忍。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

昨（15）日有女網友在私密社團貼出一段活龍蝦鐵板料理影片，只見龍蝦在鐵板上跳動、掙扎，最後漸漸不再移動，可憐模樣引起大批民眾的惻隱之心，痛批店家太殘忍，處理食材方式是「虐死」。事隔1日，當天用餐的顧客出面打臉，指「活龍蝦」只是店家提供拍照用，料理開始師傅拿出剖半處理後的食材，接著進行煎烤。

女網友15日在臉書社團「爆怨公社」發文，提到她追蹤的部落格日前到高雄某家鐵板燒消費，並PO出一段龍蝦在鐵板上掙扎彈跳的畫面，影片中龍蝦先是激動的不斷跳動、掙扎，後來身體開始冒煙，漸漸不再移動。

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她批評這樣的處理方式「太殘忍」，決定馬上取消追蹤該部落客，同時質疑店家不尊重生命，「尊重大自然生物奉獻生命給我們當食物，不應該是商人拿來當新鮮賺錢的噱頭。」

太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網友全怒炸　客人出面了真相逆轉（圖／翻攝PTT）

▲自稱是當天顧客的網友PO出證據。（圖／翻攝PTT）

「呃......那個點龍蝦的人就是我。」自稱是當天用餐的饕客16日下午在PTT澄清，表示新聞上的龍蝦，其實是店家拿出來給顧客拍照用的，實際上那個鐵板根本沒熱。換句話說，龍蝦根本就不是活生生下去煎到熟，店有先在廚房處理，師傅剖半後才下去煎烤，「根本就是在看圖說故事，一堆正義魔人在自嗨！」

貼文一出網上風向大逆傳，「原來龍蝦就是你」、「整隻下去煎最好會好吃，到底有多蠢」、「鐵板燒邊邊就保溫用的，根本煎不熟」、「風向又要變了，快笑死」、「覺得殘忍請吃素，不吃才能救牠們。」

太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網友全怒炸　客人出面了真相逆轉（圖／翻攝PTT）

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