30年才輪值！國家級信仰活動　雲林六房媽過爐紅壇新建工程上樑

▲雲林六房媽過爐110-111值年紅壇新建工程，今(17)日上午於大埤鄉下埤頭舉行上樑典禮。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」110-111值年紅壇新建工程，今(17)日上午於大埤鄉下埤頭舉行上樑典禮，由張麗善縣長等政要及地方熱心人士擔任扶樑官與護樑官，祈紅壇新建工程平安圓滿順遂，以恭迎六房天上聖母明年春天駐蹕。

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉協議輪值奉祀的天上聖母，每年由五股三十六個庄頭輪流舉辦過爐奉祀，是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動，香火鼎盛，已登錄為國家重要民俗。

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▲宗教是穩定社會的重要力量，尤其六房天上聖母遷移式的過爐方式，更凝聚了雲林5股36個庄頭信眾向心力，是非常重要的文化資產。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，宗教是穩定社會的重要力量，尤其六房天上聖母遷移式的過爐方式，更凝聚了雲林5股36個庄頭信眾向心力，是非常重要的文化資產，無論是文化部、縣府或地方都非常重視。

110-111值年爐主劉栢均表示，五間厝股下埤頭小爐30年才輪值六房天上聖母過爐，全體庄民及旅外鄉親皆以無比興奮、雀躍萬分的心情，群策群力來籌備明年六房媽過爐，並秉持六房天上聖母「慈悲為懷、濟弱扶傾」精神，決議將明年奉祀媽祖一年的結餘功德金全部作為下埤頭公益基金，且專款專用，以永懷媽祖心。

▲五間厝股下埤頭小爐30年才輪值六房天上聖母過爐，全體庄民及旅外鄉親皆以無比興奮、雀躍萬分的心情，群策群力來籌備明年六房媽過爐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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