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社會 社會焦點 保障人權

家暴夫疑伴嬰屍6天！「兒子死了」傳訊離家妻沒回應…猛酗酒不報案

記者陳豐德／新北報導

新北市一名少婦小愛（化名）長期被丈夫S男酗酒後（39歲）家暴，但她希望能挽回婚姻因此撤銷保護令，不料6日再次遭毆，社工協助緊急將小愛安置，她考量S男沒有打過4個月大的兒子，也希望丈夫可以嘗試獨自照顧案主才沒將兒子帶走，不料S男8日就傳訊息給小愛說「兒子死了」，母親稱13日才讀到訊息，急忙到派出所報案，在員警陪同下進入屋內見兒子全身發黑、死亡多時，頓時痛哭失聲；今（14日）進行遺體相驗後仍需解剖確認男嬰死因，夫妻也皆被帶回地檢署，由檢察官親自問訊。

據了解S男原本擔任保全，但3月22日遭到公司辭退後，長期待在家內，跟小愛的吵架頻率跟強度就大幅增加，24日新北市家防中心就接到轉報，得知小愛遭到S男家暴，並由市府協助聲請保護令，社工25日就跟小愛討論安全計畫，當時小愛希望能夠維持婚姻並已撤銷報護令，打算回家繼續照顧小孩，社工給予小愛關於人身安全維護的建議，並留下電話希望小愛再次受虐時可以向社會局直接聯繫。

▼新北狠父活活餓死4月大兒，檢方殯儀館相驗竟還神態輕鬆抽菸。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新北狠父活活餓死4月大兒，檢方殯儀館相驗竟還神態輕鬆，急著抽菸。（圖／記者陳以昇攝）

新北社會局家防中心表示，4月6日晚間社工再次接到母親電話，她說自己再次受到毆打希望可以離開這個家，社工當晚就幫忙完成租屋跟簽約程序，當時社工也供小愛討論到家中4個月大的男嬰安全，小愛則說「S男沒有打過孩子，希望他可以試著獨自照顧孩子」，小愛評估男嬰安全是沒有疑慮的。

離家後小愛原本以為就此逃離了家暴陰影，小愛稱8日S男卻傳訊息給她，說孩子趴睡沒有呼吸心跳，希望小愛可以回家一起討論該如何處置，但自己直到13號晚間9點多才看到這則訊息，既擔心孩子的安危，也害怕回家會遭受到虐打，於是向鄰近的派出所報案。

警方受理後隨即派員警前往住家查看，並通知母親小愛到場，陪同小愛拿出鑰匙打開房門時，見男嬰已經躺在床上全身發黑、氣絕多時，並有嚴重的脫水現象，小愛頓時心碎淚崩，員警也在屋內發現S男就酒醉躺在一旁呼呼大睡，懷疑他伴屍6天，只能先帶回派出所等待酒醒。

S男酒醒後初步表示孩子是因為溢奶而死，8日早上他發現後隨即就傳訊息給小愛，希望她可以返家處理。檢警14日下午進行遺體相驗，S男也被員警帶至現場，他一下警車後就急忙點菸，還一次點了兩根抽，神情自若，由於死因仍無法確定，先行將男嬰遺體冰存後，擇日再行解剖；檢察官也將2人帶回地檢署親自問訊究責。

社會局表示，後事處理部分待遺體相驗發還後，再協助案父母處理，並替家人進行悲傷輔導作業。

▼徐男被帶往殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼徐男酗酒虐打妻子，7天後竟打電話通知給離家的妻子說4個月大的兒子已經死了。（圖／記者陳以昇攝）

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